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    Быстров жестко высказался о договорных матчах в России

    Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с «договорняками» в российском футболе.

    «Недавно отстранили пацанов в молодежке «Пари НН» за ставки, и у меня возник вопрос – почему уголовные дела не возбудили на тех, кто их привлек к этому?

    Почему люди, которые это организовали, не сели в тюрьму? Молодых пацанов дисквалифицировали, а людей, которые этот процесс запустили, не трогают… Всем известны фамилии этих людей!

    Я никогда не участвовал в схожих матчах и не знаю, как это происходит. Если никого не сажают, значит, это разрешено в России. Для меня дико, когда молодых пацанов убирают, а организаторов не трогают», – заявил Быстров.

    • В декабре КДК РФС отстранил 5 футболистов молодежной команды «Пари НН», в том числе одного пожизненно.
    • В деле фигурировали молодежные команды «Пари НН», «Ахмата» и ЦСКА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2025 13:00
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1736594442
    Какую крамолу говорит Быстров.Щас ещё выяснится,что законы,они не для всех,а для кого надо законы...
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