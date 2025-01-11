«Спартак» получил конкретное предложение по Николсону

У «Спартака» появилась возможность избавиться от нападающего Шамара Николсона.
Ямайский футболист заинтересовал клубы из Мексики – «Атлас» и «Тихуану». Вторые уже сделали конкретное предложение.
«Спартак» открыт к продаже игрока, потому что форвард не входит в планы тренерского штаба, но мексиканские клубы не могут договориться с агентами игрока о зарплате футболиста», – сообщил источник.
- В 2022 году Николсона купили за 8 млн евро.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Клермоне».
- В этом сезоне нападающий «Спартака» забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.