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    «Спартак» получил конкретное предложение по Николсону

    У «Спартака» появилась возможность избавиться от нападающего Шамара Николсона.

    Ямайский футболист заинтересовал клубы из Мексики – «Атлас» и «Тихуану». Вторые уже сделали конкретное предложение.

    «Спартак» открыт к продаже игрока, потому что форвард не входит в планы тренерского штаба, но мексиканские клубы не могут договориться с агентами игрока о зарплате футболиста», – сообщил источник.

    • В 2022 году Николсона купили за 8 млн евро.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Клермоне».
    • В этом сезоне нападающий «Спартака» забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии (11)
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    Спартач80
    1736587322
    Надо продавать, он не тянет.
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    Айболид
    1736587496
    В итоге в Гондурас бесплатно отдадутъ .
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    oyabun
    1736587622
    Очевидно что мексиканцы не дадут зарплату игроку больше чем он получает сейчас в Спартаке. Поэтому Шамар будет упираться как может, чтобы остаться.
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    SPACE TRUCKIN
    1736588127
    Шамарка тяжелый - надо пристроить пока не поздно....
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