«Спартак» получил конкретное предложение по Николсону

У «Спартака» появилась возможность избавиться от нападающего Шамара Николсона.

Ямайский футболист заинтересовал клубы из Мексики – «Атлас» и «Тихуану». Вторые уже сделали конкретное предложение.

«Спартак» открыт к продаже игрока, потому что форвард не входит в планы тренерского штаба, но мексиканские клубы не могут договориться с агентами игрока о зарплате футболиста», – сообщил источник.