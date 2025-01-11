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    • Быстров – о работе в российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант»

    Быстров – о работе в российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров считает, что если придет один работать в какой-то клуб, то его уволят через месяц.

    – Вы можете принести пользу российскому футболу?

    – Могу.

    – Почему в вас не верят?

    – Потому что все места уже расписаны, наверное. Если бы я работал в каком-то клубе и знал кухню, смог бы вам сказать. Если мне не дадут работать в клубе, меня уволят через месяц, так как я не буду с кем-то согласен. А приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант.

    Приходить надо со своей командой, которым ты доверяешь. Если дают время на работу, то я согласен, но у нас обычно приглашают игрока, кидают в топку и жрут со всех сторон, а высшее руководство «всегда право».

    Сколько раз уже футболисты говорили, что не хотели уходить из клуба, но их продавали? Люди в эти слова обычно не верят. Поэтому надо заходить в клуб со своей командой.

    Иногда приглашают людей с разных сторон, и они начинают гнать друг на друга – тренер на спортивного директора, и он в ответ на него гонит. Ни к чему хорошему это не приводит, клуб теряет и спортивного директора, и тренера, а кто-то сидит и руки потирает, ожидая следующий этап.

    • Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году.
    • В 2019-2020 годах работал тренером в юношеской сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.01.2025 17:42
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1736606950
    Отставной баклан боится стаи чаек.Болтать-не тренировать.
    Ответить
    ...уефан
    1736607657
    ...ногами, лучше получалось, словами - это не твоё...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1736608436
    Бардак и так знаем
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