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    • Быстров ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году

    Быстров ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году

    Владимир Быстров порассуждал о сроках снятия санкций с российского футбола.

    Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    – Вы верите в возвращение России в еврокубки в 2025 году?

    – Не верю. Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется.

    – Когда, по вашему мнению, нас вернут?

    – Надо жить сегодняшним днем, а загадывать в нашем мире – неправильно.

    – Европейский футбол страдает хоть как-то без нас?

    – Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках – у них никаких проблем нет!

    Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов.

    Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать – нас убрали.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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