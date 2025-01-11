Быстров ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году

Владимир Быстров порассуждал о сроках снятия санкций с российского футбола.
Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.
– Вы верите в возвращение России в еврокубки в 2025 году?
– Не верю. Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется.
– Когда, по вашему мнению, нас вернут?
– Надо жить сегодняшним днем, а загадывать в нашем мире – неправильно.
– Европейский футбол страдает хоть как-то без нас?
– Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках – у них никаких проблем нет!
Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов.
Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать – нас убрали.
- Отстранение длится с февраля 2022 года.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.