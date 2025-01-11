Быстров ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году

Владимир Быстров порассуждал о сроках снятия санкций с российского футбола.

Президент РФС Александр Дюков ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

– Вы верите в возвращение России в еврокубки в 2025 году?

– Не верю. Уже привык без еврокубков, поэтому лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется.

– Когда, по вашему мнению, нас вернут?

– Надо жить сегодняшним днем, а загадывать в нашем мире – неправильно.

– Европейский футбол страдает хоть как-то без нас?

– Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках – у них никаких проблем нет!

Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов.

Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать – нас убрали.