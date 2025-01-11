Участник ЧМ-2014: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет»

Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие собирается начать тренерскую карьеру.

– Вы заявили, что хотите тренировать сборную России, Нигерии или Англии. Когда вы сможете приблизиться к этой цели?

– Когда мне будет 50 [лет].

– К какой стране больше лежит душа?

– Все три крутые. Сборная России? С удовольствием.