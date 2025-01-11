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    • Участник ЧМ-2014: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет»

    Участник ЧМ-2014: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет»

    Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие собирается начать тренерскую карьеру.

    – Вы заявили, что хотите тренировать сборную России, Нигерии или Англии. Когда вы сможете приблизиться к этой цели?

    – Когда мне будет 50 [лет].

    – К какой стране больше лежит душа?

    – Все три крутые. Сборная России? С удовольствием.

    • Одемвингие выступал за «Локо» с 2007 по 2010 год, провел 81 матч и забил 23 гола.
    • В составе сборной Нигерии он играл на ЧМ-2010 и ЧМ-2014.
    • После завершения карьеры футболист стал проповедником.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2025 16:49
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    Комментарии (2)
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    Cleaner
    1736606042
    Не выйдет. В ближайшие ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ руководить российской сборной будет Валера Карпин!!!!!!!!!!!!!!..........))))))))))))))))))))
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