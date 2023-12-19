Семин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал историю, рассказанную Питером Одемвингие про расистский инцидент в московской команде.

«Может, Одемвингие что-то перепутал, но такого в «Локомотиве» никогда не было. В нашей команде к нему и всем футболистам относились уважительно.

Никакого расизма не было – в клубе была дружеская атмосфера, в коллективе каждый футболист поддерживал друг друга», – заявил Семин.