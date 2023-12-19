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    • Семин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве»

    Семин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал историю, рассказанную Питером Одемвингие про расистский инцидент в московской команде.

    «Может, Одемвингие что-то перепутал, но такого в «Локомотиве» никогда не было. В нашей команде к нему и всем футболистам относились уважительно.

    Никакого расизма не было – в клубе была дружеская атмосфера, в коллективе каждый футболист поддерживал друг друга», – заявил Семин.

    • Одемвингие выступал за «Локо» с 2007 по 2010 год.
    • Он провел 81 матч и забил 23 гола.
    • После завершения карьеры в 2019-м футболист стал проповедником.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1002

      TIMOTHY 36 минут назад

      Футболисты те ещё рассказчики все,а иностранные тем паче

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7446

      Красногорск_Фан 45 минут назад

      Одемвингие тот еще мерзавец. Жадный, надутый как павлин, помню ходил в нескольких золотых часах, и после ухода из клуба помазавший его грязью. В общем его словам веры нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6966

      Питерский князь 1 час назад

      Да ладно, вы его использовали в качестве подставки для ног.
      :)))

      4
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