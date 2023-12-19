Одемвингие рассказал о расистском инциденте в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал об инциденте в московском клубе, связанном с расистскими стереотипами.

«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», – сказал Одемвингие.