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    • Одемвингие рассказал о расистском инциденте в «Локомотиве»

    Одемвингие рассказал о расистском инциденте в «Локомотиве»

    Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал об инциденте в московском клубе, связанном с расистскими стереотипами.

    «Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному ТВ в «Локомотиве», а позади камеры русские ребята показывают банан. Я понимал, на что они намекают. Конечно, мне было обидно, но я же не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их бог простит», – сказал Одемвингие.

    • Нападающий выступал в «Локомотиве» с 2007 по 2010 годы.
    • Одемвингие объявил о завершении карьеры в 2019 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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