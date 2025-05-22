Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»

Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о составе сборной Нигерии на товарищескую встречу с Россией.

Игра пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники».

В российскую столицу не полетят Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи») и Адемола Лукман («Аталанта»).

«Вижу в составе сборной Нигерии новые имена. Половину футболистов даже не знаю, но уверен, что это талантливые игроки, которые будут очень стараться. А «голодные» футболисты всегда мешают играть сопернику.

В нападении у Нигерии вижу хороших футболистов, некоторые из них должны себя показать. О Бонифаци многие говорят, однако в сборной он не показывает всего своего таланта. Сейчас у него будет шанс без Осимхена и Лукмана.

Не знаю причин, почему их нет в списке. Может быть, долгий сезон, устали. Умар Садик может очень хорошо сыграть, забить мячи. Чуквуэзе и Саймон на флангах – это техника, Ихеаначо тоже может забить, у него хорошая левая нога.

Мне нравится, когда новые имена появляются, будет больше конкуренции для основных футболистов. Мы будем знать, какое будущее у сборной Нигерии. На одних и тех же мы всe время надеяться не можем.

Думаю, те футболисты, которые приедут в Россию, – это близко к основному составу. Если Чуквуэзе, Саймон и Ихеаначо или Бонифаци выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа.

Конечно, сейчас главная звезда у Нигерии – Осимхен, но игра будет всe равно интересной. Этот матч будет хорошей возможностью показать себя в России и Европе», – заявил Одемвингие.