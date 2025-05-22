Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»

Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»

Сегодня, 08:36

Экс-нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о составе сборной Нигерии на товарищескую встречу с Россией.

  • Игра пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники».
  • В российскую столицу не полетят Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи») и Адемола Лукман («Аталанта»).

«Вижу в составе сборной Нигерии новые имена. Половину футболистов даже не знаю, но уверен, что это талантливые игроки, которые будут очень стараться. А «голодные» футболисты всегда мешают играть сопернику.

В нападении у Нигерии вижу хороших футболистов, некоторые из них должны себя показать. О Бонифаци многие говорят, однако в сборной он не показывает всего своего таланта. Сейчас у него будет шанс без Осимхена и Лукмана.

Не знаю причин, почему их нет в списке. Может быть, долгий сезон, устали. Умар Садик может очень хорошо сыграть, забить мячи. Чуквуэзе и Саймон на флангах – это техника, Ихеаначо тоже может забить, у него хорошая левая нога.

Мне нравится, когда новые имена появляются, будет больше конкуренции для основных футболистов. Мы будем знать, какое будущее у сборной Нигерии. На одних и тех же мы всe время надеяться не можем.

Думаю, те футболисты, которые приедут в Россию, – это близко к основному составу. Если Чуквуэзе, Саймон и Ихеаначо или Бонифаци выйдут с первых минут, можно сказать, что это наша основа.

Конечно, сейчас главная звезда у Нигерии – Осимхен, но игра будет всe равно интересной. Этот матч будет хорошей возможностью показать себя в России и Европе», – заявил Одемвингие.

Еще по теме:
Одемвингие сменил вид спорта 6
Участник ЧМ-2014: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет» 2
Семин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве» 1
Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Нигерия Одемвингие Питер
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона
09:35
Селюк заявил о договорном матче в 28-м туре РПЛ: «Тошнит от этого»
09:27
Вагнер Лав высказался о назначении Анчелотти в сборную Бразилии
09:18
Игрок «МЮ» упрекнул Аморима после поражения в финале Лиги Европы
09:09
Роналду пошутил о нереализованном пенальти
08:48
Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»
08:36
Капитан «Тоттенхэма» – Кейну: «Гарри, мы тоже взяли трофей!»
08:24
1
Канчельскис назвал виновников поражения «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
08:08
1
«Тоттенхэм» побил рекорд Лиги Европы
07:55
1
«Тоттенхэм» выиграл трофей, Вендел остается в «Зените», новый кандидат на замену Станковичу в «Спартаке» и другие новости
02:22
Все новости
Все новости
Одемвингие оценил состав сборной Нигерии на матч с Россией: «Половину футболистов не знаю»
08:36
ФотоСборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов
Вчера, 16:16
6
Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией
Вчера, 12:22
1
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне
Вчера, 11:06
2
Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам
19 мая
8
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России
19 мая
1
Карпин прокомментировал вызов в сборную Пруцева и Умярова, несмотря на спад «Спартака»
19 мая
8
Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги
17 мая
8
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
16 мая
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
16 мая
3
Россия может сыграть с Аргентиной
15 мая
4
Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира
13 мая
3
Сборную России пригласили на матч в Африку
11 мая
2
Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией
6 мая
23
В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией
6 мая
6
Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России
1 мая
1
Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне
29 апреля
8
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
29 апреля
7
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
25 апреля
12
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
22 апреля
12
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Сербский клуб предложил принимать матчи сборной России на своем стадионе
3 апреля
2
Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА
3 апреля
11
Инфантино: «Надеюсь, скоро мы вернем Россию в футбольный мир»
3 апреля
5
В РФС не исключили теоретической возможности участия России в ЧМ-2026
3 апреля
5
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
2 апреля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 