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  • Сборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов

Сборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов

Сегодня, 16:16
5

Тренерский штаб сборной Нигерии определился с заявкой на товарищеский матч с Россией.

  • Игра пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники».

В российскую столицу не полетят две звезды нигерийской сборной Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи») и Адемола Лукман («Аталанта»).

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасогие («Сингида Блэк Старс», Танзания);

Защитники: Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Ола Айна («Ноттингем Форест»), Осейи-Сэмюэл («Фенербахче»), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос»), Семи Аджайи («Вест Бромвич»), Иго Огбу («Славия» Прага);

Полузащитники: Вилфред Ндиди («Лестер»), Фрэнк Оньека («Аугсбург»), Рафаэл Нвадике («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Крисантус Уче («Хетафе»), Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос», Нигерия);

Нападающие: Виктор Бонифасе, Натан Телла (оба – «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Мозес Саймон («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Умар Садик («Валенсия»).

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Источник: твиттер сборной Нигерии
Товарищеские матчи. Сборные Россия Нигерия
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Комментарии (5)
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fakeid
1747834609
в качестве ответного хода предлагаю не вызывать комличенку, а то у нас преимущество получается)
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NewLife
1747835114
Спросите, согласятся ли компенсировать нехватку талибами или северо корейцами \))
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ЗаЖиМ
1747835948
Ну хоть Бонифаций приедет... Татара татара татара татара...
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Cleaner
1747836195
Не уважают нигецейцы сборную России...
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FFR
1747838570
Думаю даже без них они справятся с командой Карпина.
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