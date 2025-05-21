Сборная Нигерии приедет на матч с Россией без двух топ-футболистов

Тренерский штаб сборной Нигерии определился с заявкой на товарищеский матч с Россией.

Игра пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники».

В российскую столицу не полетят две звезды нигерийской сборной Виктор Осимхен («Галатасарай» / «Наполи») и Адемола Лукман («Аталанта»).

Вратари: Мадука Окойе («Удинезе»), Амас Обасогие («Сингида Блэк Старс», Танзания);

Защитники: Уильям Трост-Эконг («Аль-Холуд», Саудовская Аравия), Ола Айна («Ноттингем Форест»), Осейи-Сэмюэл («Фенербахче»), Бруно Оньемаечи («Олимпиакос»), Семи Аджайи («Вест Бромвич»), Иго Огбу («Славия» Прага);

Полузащитники: Вилфред Ндиди («Лестер»), Фрэнк Оньека («Аугсбург»), Рафаэл Нвадике («Брюгге»), Фисайо Деле-Баширу («Лацио»), Крисантус Уче («Хетафе»), Даниэль Мустафа («Нигер Торнадос», Нигерия);

Нападающие: Виктор Бонифасе, Натан Телла (оба – «Байер»), Самуэль Чуквуэзе («Милан»), Келечи Ихеаначо («Мидлсбро»), Мозес Саймон («Нант»), Толу Арокодаре («Генк»), Умар Садик («Валенсия»).