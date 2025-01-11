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    • Капитан «Оренбурга» оценил перспективы команды не вылететь из РПЛ при Слишковиче

    Капитан «Оренбурга» оценил перспективы команды не вылететь из РПЛ при Слишковиче

    Капитан «Оренбурга» Андрей Малых высказался о борьбе за сохранение прописки в российской Премьер-лиге.

    – Есть ли ощущение, что Слишкович – тот тренер, который сможет помочь «Оренбургу» сохранить прописку в РПЛ?

    – Да, потому что видно, что это человек футбольный, с небольшим, но опытом – в «Спартаке» поработал, у него есть свое видение и понимание, во что он хочет играть.

    А нам нужно добавлять, прибавлять и добиваться результата. Думаю, со Слишковичем мы можем остаться в РПЛ.

    • «Оренбург» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в чемпионате.
    • Команда набрала 8 очков в 18 турах РПЛ.
    • Отставание от зоны стыков – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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