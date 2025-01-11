Капитан «Оренбурга» оценил перспективы команды не вылететь из РПЛ при Слишковиче

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых высказался о борьбе за сохранение прописки в российской Премьер-лиге.
– Есть ли ощущение, что Слишкович – тот тренер, который сможет помочь «Оренбургу» сохранить прописку в РПЛ?
– Да, потому что видно, что это человек футбольный, с небольшим, но опытом – в «Спартаке» поработал, у него есть свое видение и понимание, во что он хочет играть.
А нам нужно добавлять, прибавлять и добиваться результата. Думаю, со Слишковичем мы можем остаться в РПЛ.
- «Оренбург» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в чемпионате.
- Команда набрала 8 очков в 18 турах РПЛ.
- Отставание от зоны стыков – 6 баллов.