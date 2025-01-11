Гурцкая объяснил отказ «Спартака» приглашать российского спортивного директора

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему «Спартак» опять предпочел назначить иностранца на должность спортивного директора.
3 января клуб объявил о приходе испанца Франсиса Кахигао, который сменил португальца Томаша Амарала.
«В «Спартаке» вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафиозная структура, которая будет заводить в клуб определенных игроков и получать откаты.
Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело», – заявил Гурцкая.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.