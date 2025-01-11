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    • Гурцкая объяснил отказ «Спартака» приглашать российского спортивного директора

    Гурцкая объяснил отказ «Спартака» приглашать российского спортивного директора

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему «Спартак» опять предпочел назначить иностранца на должность спортивного директора.

    3 января клуб объявил о приходе испанца Франсиса Кахигао, который сменил португальца Томаша Амарала.

    «В «Спартаке» вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафиозная структура, которая будет заводить в клуб определенных игроков и получать откаты.

    Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело», – заявил Гурцкая.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (7)
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    FROLL007
    1736579906
    Очередной итальянец, который подоит мазутный проект и свалит, оставив тех на 8 месте.
    Ответить
    subbotaspartak
    1736580817
    Оригинальный ум, неожиданные выводы, пророчество Тимурии Гурцкая, Вот умная баба какая...
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736581225
    Дурик. Рулит то всё равно , Русская мафия)…
    Ответить
    NewLife
    1736583844
    Гурцкая, засунь свои объяснения себе в жопу !
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