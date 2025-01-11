Хвича заявил о желании покинуть «Наполи», «ПСЖ» согласовал все условия его контракта

«ПСЖ» согласовал с вингером Хвичей Кварацхелией все условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано на пять лет, грузинский футболист будет получать в четыре раза большую зарплату, чем сейчас в «Наполи».

Клубы проведут встречу на следующей неделе для оформления сделки.

Желание Кварацхелии покинуть клуб подтвердил главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

«Я говорил с Хвичей, и он подтвердил намерение немедленно покинуть клуб.

Я пытался убедить Кварацхелию остаться, но он решил уйти и попробовать новую главу [в карьере]. Теперь клуб и его агент найдут решение… Я не могу удерживать Квару здесь, если он не хочет оставаться», – сказал Конте.