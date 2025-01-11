Хвича заявил о желании покинуть «Наполи», «ПСЖ» согласовал все условия его контракта

«ПСЖ» согласовал с вингером Хвичей Кварацхелией все условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано на пять лет, грузинский футболист будет получать в четыре раза большую зарплату, чем сейчас в «Наполи».
Клубы проведут встречу на следующей неделе для оформления сделки.
Желание Кварацхелии покинуть клуб подтвердил главный тренер «Наполи» Антонио Конте.
«Я говорил с Хвичей, и он подтвердил намерение немедленно покинуть клуб.
Я пытался убедить Кварацхелию остаться, но он решил уйти и попробовать новую главу [в карьере]. Теперь клуб и его агент найдут решение… Я не могу удерживать Квару здесь, если он не хочет оставаться», – сказал Конте.
- Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил неаполитанцам 80 миллионов евро за грузинского игрока.
- В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.