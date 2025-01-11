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    • Хвича заявил о желании покинуть «Наполи», «ПСЖ» согласовал все условия его контракта

    Хвича заявил о желании покинуть «Наполи», «ПСЖ» согласовал все условия его контракта

    «ПСЖ» согласовал с вингером Хвичей Кварацхелией все условия личного контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано на пять лет, грузинский футболист будет получать в четыре раза большую зарплату, чем сейчас в «Наполи».

    Клубы проведут встречу на следующей неделе для оформления сделки.

    Желание Кварацхелии покинуть клуб подтвердил главный тренер «Наполи» Антонио Конте.

    «Я говорил с Хвичей, и он подтвердил намерение немедленно покинуть клуб.

    Я пытался убедить Кварацхелию остаться, но он решил уйти и попробовать новую главу [в карьере]. Теперь клуб и его агент найдут решение… Я не могу удерживать Квару здесь, если он не хочет оставаться», – сказал Конте.

    • Ранее стало известно, что «ПСЖ» предложил неаполитанцам 80 миллионов евро за грузинского игрока.
    • В этом сезоне 23-летний Кварацхелия провел за «Наполи» 19 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в 85 миллионов евро.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    11.01.2025 17:26
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    Комментарии (5)
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    Cleaner
    1736605955
    Всадник без головы нигде надолго не задерживается...(
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    neim
    1736610731
    Естественное желание, когда зарплату в четыре раза предлагают повысить.
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    САДЫЧОК
    1736671287
    Хвича вообще никакой , Нерес намного лучше сыграл пока его не было , видимо Конте прошарил , что это за игрок и решили слить его пока деньги дают.
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