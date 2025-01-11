12-я сборная мира хотела сыграть с Россией: «Но нам не предложили»

Сборная России упустила возможность провести товарищеский матч с Колумбией в 2025 году.
«Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен.
Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год», – сказал президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.
- Колумбия занимает 12-е место в рейтинге ФИФА.