12-я сборная мира хотела сыграть с Россией: «Но нам не предложили»

Сборная России упустила возможность провести товарищеский матч с Колумбией в 2025 году.

«Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен.

Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год», – сказал президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун.