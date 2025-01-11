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    • 12-я сборная мира хотела сыграть с Россией: «Но нам не предложили»

    12-я сборная мира хотела сыграть с Россией: «Но нам не предложили»

    Сборная России упустила возможность провести товарищеский матч с Колумбией в 2025 году.

    «Мы бы хотели сыграть с Россией, но нам никто этого не предложил. На 2025 год у нас уже запланированы соперники, поэтому матч с Россией невозможен.

    Будем рассматривать предложения от российской стороны на следующий год», – сказал президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.
    • Колумбия занимает 12-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    erybov1965
    1736587240
    Зато мы Бруней и Сирию обыграли.Объясните руководству нашего футбола,что кроме стран Евразии,существуют еще страны и они тоже играют в футбол,даже возможно лучше нашей сборной.
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    biber.ru
    1736587724
    Дюкову некогда было, он нефтью и газом занимался.
    Ответить
    The only one
    1736588504
    Дебилы в руководстве рфс- это сила...
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