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    Дркушич охарактеризовал Семака

    Ваня Дркушич поделился впечатлениями от общения с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

    • Петербургский клуб выкупил защитника в августе и сразу же отдал его в аренду «Црвене Звезде».
    • Зимой он досрочно вернется в «Зенит».
    • Семак тренирует команду с 2018 года.

    «Мы поговорили, когда я перешел в «Зенит». Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить.

    Но он выиграл шесть чемпионств с «Зенитом», что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали», – заявил Дркушич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Desma
    1736585373
    Ума не приложу, на фига Зениту этот Ваня?
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    шахта Заполярная
    1736588790
    Совсем Ваня зинку зализал.
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