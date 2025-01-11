Дркушич охарактеризовал Семака

Ваня Дркушич поделился впечатлениями от общения с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Петербургский клуб выкупил защитника в августе и сразу же отдал его в аренду «Црвене Звезде».

Зимой он досрочно вернется в «Зенит».

Семак тренирует команду с 2018 года.

«Мы поговорили, когда я перешел в «Зенит». Первое впечатление такое: очень хороший человек, просто нормальный мужик, с которым можно поговорить.

Но он выиграл шесть чемпионств с «Зенитом», что делает его еще и очень хорошим тренером. У нас была только одна беседа, мы отлично поболтали», – заявил Дркушич.