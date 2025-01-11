Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Быстров раскритиковал Амарала: «Прогнулся под систему и покупал для «Спартака» второсортных иностранцев»

    Быстров раскритиковал Амарала: «Прогнулся под систему и покупал для «Спартака» второсортных иностранцев»

    Экс-спартаковец Владимир Быстров негативно отозвался о работе бывшего спортивного директора московского клуба Томаша Амарала.

    – Ваше возвращение в российский футбол возможно? Работа на посту директора в клубе?

    – Возможно, безусловно. Футбол мне всегда был интересен.

    – На отечественных специалистов не все рассчитывают – тот же «Спартак» в очередной раз берет иностранного спортивного директора.

    – Придет время – будут приглашать нас. Люди, которые не разбираются в футболе, боятся потерять свои места! Таких людей хватает в наших клубах!

    – Вы думаете, что клубу легче позвать иностранца? А отечественного специалиста, который знает всю внутреннюю кухню, они боятся приглашать?

    – Что значит «боятся»?

    – Тот же Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» – его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти.

    – То, что ему не давали свободу действий, – это бред! Амарал должен ставить свои условия, если идет работать в такой клуб. Он просто прогнулся под систему и все! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.

    – Но он привез Угальде.

    – Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • Амарал покинул клуб 10 ноября, проработав в нем менее года.

    Новости по теме
    Быстров – о работе в российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант» 3
    Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было» 18
    Быстров – о коррупционном скандале в российском футболе: «Федорищев оклеветал многих людей» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2025 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1736604337
    Я соответствую последнему утверждению! Хочу стать спортивным директором "Зенита"!
    Ответить
    Мордаванин
    1736604826
    просто царский запах оттакого интервью) вова мля)))ты куда?)
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736607257
    В спартаке каждый пришедший директор везёт кучу неликвида. И этот тоже навезёт. Гыгыгы
    Ответить
    andr45
    1736611008
    АМАРАЛ привёл в команду УГАЛЬДЕ, БАРКО, МАККИНЬОСА, МАНГАША) И все они, по мнению бездарей-дикторов, бывших неплохих футболистов, а ныне никчемушников и прочего околофутбольного сброда, не сравнятся, например, с Артуром из «Zenit», полирующего лавку, хотя за него заплатили 18 (ВОСЕМНАДЦАТЬ) млн. евро, Шуманского, за которого заплатили 1,5 (ПОЛТОРА) млн. евро, проведшего на поле 0 (НУЛЬ) минут и т. д.
    Ответить
    FCSpartakM
    1736612800
    Так Амарал как раз пару инвалидов всего привез, остальное в целом нормально.
    Ответить
    ...уефан
    1736618630
    ...эх, вот бы спаровать Быстрова и Мостового! Было бы убойное шоу)...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 