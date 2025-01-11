Быстров раскритиковал Амарала: «Прогнулся под систему и покупал для «Спартака» второсортных иностранцев»

Экс-спартаковец Владимир Быстров негативно отозвался о работе бывшего спортивного директора московского клуба Томаша Амарала.

– Ваше возвращение в российский футбол возможно? Работа на посту директора в клубе?

– Возможно, безусловно. Футбол мне всегда был интересен.

– На отечественных специалистов не все рассчитывают – тот же «Спартак» в очередной раз берет иностранного спортивного директора.

– Придет время – будут приглашать нас. Люди, которые не разбираются в футболе, боятся потерять свои места! Таких людей хватает в наших клубах!

– Вы думаете, что клубу легче позвать иностранца? А отечественного специалиста, который знает всю внутреннюю кухню, они боятся приглашать?

– Что значит «боятся»?

– Тот же Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» – его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти.

– То, что ему не давали свободу действий, – это бред! Амарал должен ставить свои условия, если идет работать в такой клуб. Он просто прогнулся под систему и все! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.

– Но он привез Угальде.

– Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток.