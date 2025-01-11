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  • Кахигао: «Надеюсь, «Спартак» будет большим европейским клубом»

Кахигао: «Надеюсь, «Спартак» будет большим европейским клубом»

11 января 2025, 00:25
9

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао видит у клуба европейские перспективы.

«С точки зрения амбиций клуба очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача снова сделать «Спартак» победителем.

Думаю, что клуб движется в правильном направлении к этому, и последние результаты подтверждают это. Наша задача помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для российского футбола.

Надеюсь, и в европейском футболе он тоже им будет, как только эта возможность снова появится. И если эта возможность действительно появится, я хотел бы чувствовать, что смог помочь клубу стать лучше в плане структуры. Что клуб вырос и готов к этому вызову.

Думаю, в последних пяти-шести турах все увидели, что команда прогрессирует, и игра улучшается под руководством тренера, который проделал очень хорошую работу с тех пор, как пришел.

Если посмотреть на «Спартак», который есть сейчас, и на «Спартак», который был три-четыре месяца назад, то, безусловно, очевидны улучшения в уровне игры. И, конечно, есть прогресс в результатах. Сейчас важно двигаться вперед и продолжать совершенствоваться.

Насколько мы сможем улучшиться и будет ли этого улучшения достаточно, чтобы выиграть лигу, мы не знаем. Но, конечно, цель всех в клубе, будь то игроки, тренеры, персонал, я сам, – совершенствоваться каждый день», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».

  • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
  • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
  • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (9)
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aldo conte
1736556266
Когда "Спартак" станет большим европейским клубом? Через сколько лет, 10, 15 или 20? "Жаль, что в эту пору прекрасную не доведётся жить ни мне, ни тебе". Верните нас в международный футбол сейчас, наша жизнь проходит, жить будущим могут те, кому сейчас 20-30 лет.
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Foxitkuban
1736569962
Кахигао Спартаку: - Надеюсь, ты будешь большим европейским клубом. Спартак Кахигао: - Чувак, у меня для тебя плохие новости...
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subbotaspartak
1736571024
Что значит будет?
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игрочел
1736581242
Спартак- и ныне, и присно и во веки веков!!!
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alefreddy
1736592346
были такие лозунги и предыдущих.Посмотрим
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zigbert
1736614416
Надеемся что слова Кахигао будут не пустым звуком.
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