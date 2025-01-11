Кахигао: «Надеюсь, «Спартак» будет большим европейским клубом»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао видит у клуба европейские перспективы.

«С точки зрения амбиций клуба очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача снова сделать «Спартак» победителем.

Думаю, что клуб движется в правильном направлении к этому, и последние результаты подтверждают это. Наша задача помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для российского футбола.

Надеюсь, и в европейском футболе он тоже им будет, как только эта возможность снова появится. И если эта возможность действительно появится, я хотел бы чувствовать, что смог помочь клубу стать лучше в плане структуры. Что клуб вырос и готов к этому вызову.

Думаю, в последних пяти-шести турах все увидели, что команда прогрессирует, и игра улучшается под руководством тренера, который проделал очень хорошую работу с тех пор, как пришел.

Если посмотреть на «Спартак», который есть сейчас, и на «Спартак», который был три-четыре месяца назад, то, безусловно, очевидны улучшения в уровне игры. И, конечно, есть прогресс в результатах. Сейчас важно двигаться вперед и продолжать совершенствоваться.

Насколько мы сможем улучшиться и будет ли этого улучшения достаточно, чтобы выиграть лигу, мы не знаем. Но, конечно, цель всех в клубе, будь то игроки, тренеры, персонал, я сам, – совершенствоваться каждый день», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».