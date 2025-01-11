Кахигао: «Надеюсь, «Спартак» будет большим европейским клубом»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао видит у клуба европейские перспективы.
«С точки зрения амбиций клуба очевидно, что для «Спартака» жизненно важно снова побеждать, снова становиться чемпионами. И это самая большая задача снова сделать «Спартак» победителем.
Думаю, что клуб движется в правильном направлении к этому, и последние результаты подтверждают это. Наша задача помочь «Спартаку» реализовать весь свой потенциал. А потенциал у него огромный, ведь это большой клуб для российского футбола.
Надеюсь, и в европейском футболе он тоже им будет, как только эта возможность снова появится. И если эта возможность действительно появится, я хотел бы чувствовать, что смог помочь клубу стать лучше в плане структуры. Что клуб вырос и готов к этому вызову.
Думаю, в последних пяти-шести турах все увидели, что команда прогрессирует, и игра улучшается под руководством тренера, который проделал очень хорошую работу с тех пор, как пришел.
Если посмотреть на «Спартак», который есть сейчас, и на «Спартак», который был три-четыре месяца назад, то, безусловно, очевидны улучшения в уровне игры. И, конечно, есть прогресс в результатах. Сейчас важно двигаться вперед и продолжать совершенствоваться.
Насколько мы сможем улучшиться и будет ли этого улучшения достаточно, чтобы выиграть лигу, мы не знаем. Но, конечно, цель всех в клубе, будь то игроки, тренеры, персонал, я сам, – совершенствоваться каждый день», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.