Мостовой отреагировал на похвалу Кахигао в свой адрес: «Правду приятно слушать, ничего нового он не сказал»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на хвалебные слова Франсиса Кахигао в свой адрес. Их испанец произнес после назначения на пост спортивного директора «Спартака».
«Думаю, слова Кахигао про меня искренни. Он же не знает, что я делаю сейчас. Скажу честно: когда люди говорят правду, всегда приятно слушать. Противно слушать тех, кто забил один гол и считает себя великим. Нового Кахигао ничего не сказал.
Повлияет ли это на мое отношение к нему? У меня ко всем оно одинаковое: только честные слова. Если посмотреть, 95% того, что говорит Александр Мостовой, происходит в дальнейшем. Главное – быть честным и никому не зализывать.
Желаю ли удачи Кахигао? Я лучше пожелаю ее «Спартаку». Руководство менялось раз 50, а клуб остается», – сказал Мостовой.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.