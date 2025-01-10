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    • Мостовой отреагировал на похвалу Кахигао в свой адрес: «Правду приятно слушать, ничего нового он не сказал»

    Мостовой отреагировал на похвалу Кахигао в свой адрес: «Правду приятно слушать, ничего нового он не сказал»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на хвалебные слова Франсиса Кахигао в свой адрес. Их испанец произнес после назначения на пост спортивного директора «Спартака».

    «Думаю, слова Кахигао про меня искренни. Он же не знает, что я делаю сейчас. Скажу честно: когда люди говорят правду, всегда приятно слушать. Противно слушать тех, кто забил один гол и считает себя великим. Нового Кахигао ничего не сказал.

    Повлияет ли это на мое отношение к нему? У меня ко всем оно одинаковое: только честные слова. Если посмотреть, 95% того, что говорит Александр Мостовой, происходит в дальнейшем. Главное – быть честным и никому не зализывать.

    Желаю ли удачи Кахигао? Я лучше пожелаю ее «Спартаку». Руководство менялось раз 50, а клуб остается», – сказал Мостовой.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 23:01
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    Тинез Розоп
    1736539660
    Зависть , ревность и самолюбие…
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