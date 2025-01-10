Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Кахигао после назначения в «Спартак» дал характеристику Мостовому и Карпину

    Кахигао после назначения в «Спартак» дал характеристику Мостовому и Карпину

    Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, что знает российских футболистов.

    «Для меня это захватывающая страна из-за ее огромных размеров, из-за ее истории, из-за того, насколько она разнообразна в культурном и социальном плане. Так что для меня это страна, которая всегда дает много стимулов.

    И я видел много российского футбола в разные годы. И встречал российских игроков. Например, Валерия Карпина. Я из Галисии, которую представляет «Сельта». Там играли Карпин и Александр Мостовой.

    Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл «десятку». Центральный атакующий полузащитник. С фантастическим видением поля и очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге, без сомнения.

    Валерий Карпин был другим игроком, до «Сельты» он выступал за «Реал Сосьедад». Он уже имел опыт игры в Испании. Очень трудолюбивый, динамичный игрок. Изначально играл на правом фланге полузащиты. В итоге стал больше действовать в центре. У Карпина также была невероятная карьера, он оставил большой след в испанском футболе. Он был хорошим игроком, он был силен как личность. Двух этих игроков будут еще очень долго помнить в моей родной Галисии», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

    Новости по теме
    Мостовой изъявил желание встретиться с Кахигао 8
    Гурцкая объяснил отказ «Спартака» приглашать российского спортивного директора 7
    Кахигао: «Надеюсь, «Спартак» будет большим европейским клубом» 10
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2025 22:49
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1736542223
    Нефигао выдал Кахигао))
    Ответить
    timon2401
    1736542964
    Знает с чего начанать)))) видимо прочитал про "в футбол не играл"...
    Ответить
    subbotaspartak
    1736571395
    Увлечение футболом и википедия, Память об историческом значении...
    Ответить
    Geor-1975
    1736584471
    "Царь" очень доволен.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 