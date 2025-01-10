Кахигао после назначения в «Спартак» дал характеристику Мостовому и Карпину

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, что знает российских футболистов.

«Для меня это захватывающая страна из-за ее огромных размеров, из-за ее истории, из-за того, насколько она разнообразна в культурном и социальном плане. Так что для меня это страна, которая всегда дает много стимулов.

И я видел много российского футбола в разные годы. И встречал российских игроков. Например, Валерия Карпина. Я из Галисии, которую представляет «Сельта». Там играли Карпин и Александр Мостовой.

Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл «десятку». Центральный атакующий полузащитник. С фантастическим видением поля и очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге, без сомнения.

Валерий Карпин был другим игроком, до «Сельты» он выступал за «Реал Сосьедад». Он уже имел опыт игры в Испании. Очень трудолюбивый, динамичный игрок. Изначально играл на правом фланге полузащиты. В итоге стал больше действовать в центре. У Карпина также была невероятная карьера, он оставил большой след в испанском футболе. Он был хорошим игроком, он был силен как личность. Двух этих игроков будут еще очень долго помнить в моей родной Галисии», – сказал Кахигао на ютуб-канале «Спартака».