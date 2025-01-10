Смирнов вступился за Угальде после слов Гурцкая

Юрист, агент Антон Смирнов не согласился со словами блогера Тимура Гурцкая.

Гурцкая заявил, что форвард «Спартака» Манфред Угальде слабее динамовца Константина Тюкавина.

В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

Смирнов перед началом сезона сделал прогноз на чемпионство «Спартака».

«Рассуждения на уровне кухарок. Тюкавин забил 7, Угальде – 15.

Если Тюкавин настолько хорош и может забивать без партнeров, которые, по словам Гурцкая, делают игру Угальде, давайте выпустим Тюкавина одного в составе «Динамо» и посмотрим на это зрелище.

Пусть Гурцкая назовет мне нападающих, которым не нужны партнeры. Короля всегда делает его свита, а нападающего его партнeры. И если партнeры подбираются для нападающего таким образом, что он начинает забивать и много, то это и есть заслуга тренерского штаба и спортивного отдела.

Я сходу могу назвать 100 нападающих, которые были нападающими штрафной и которым нужно было касание для гола, а не многочисленные обыгрыши и другая работа на поле. А уж от черновой работы многие вообще были сознательно тренерами освобождены. Посмотрите на Лионеля Месси, хоть он и не нападающий. Он вообще в обороне не принимает участия и не тратит силы на это», – написал Смирнов.