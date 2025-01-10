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    Смирнов вступился за Угальде после слов Гурцкая

    Юрист, агент Антон Смирнов не согласился со словами блогера Тимура Гурцкая.

    • Гурцкая заявил, что форвард «Спартака» Манфред Угальде слабее динамовца Константина Тюкавина.
    • В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • Смирнов перед началом сезона сделал прогноз на чемпионство «Спартака».

    «Рассуждения на уровне кухарок. Тюкавин забил 7, Угальде – 15.

    Если Тюкавин настолько хорош и может забивать без партнeров, которые, по словам Гурцкая, делают игру Угальде, давайте выпустим Тюкавина одного в составе «Динамо» и посмотрим на это зрелище.

    Пусть Гурцкая назовет мне нападающих, которым не нужны партнeры. Короля всегда делает его свита, а нападающего его партнeры. И если партнeры подбираются для нападающего таким образом, что он начинает забивать и много, то это и есть заслуга тренерского штаба и спортивного отдела.

    Я сходу могу назвать 100 нападающих, которые были нападающими штрафной и которым нужно было касание для гола, а не многочисленные обыгрыши и другая работа на поле. А уж от черновой работы многие вообще были сознательно тренерами освобождены. Посмотрите на Лионеля Месси, хоть он и не нападающий. Он вообще в обороне не принимает участия и не тратит силы на это», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии (5)
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    OldenVad
    1736532229
    Почему Гурцкая взяла мужское имя?
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    NewLife
    1736532678
    Смирнов прав, а Гурцкая - пустомеля.
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    шахта Заполярная
    1736535530
    Хорошо поставил кухарку-блохера на место
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    VPERDIV SPARTAK
    1736535825
    Точно Смирнов гад проплаченный лукойлом ))
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