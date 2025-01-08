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    Гурцкая ответил, кто сильнее – Тюкавин или Угальде

    Агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде показывает высокую результативность в нынешнем сезоне благодаря приходу в команду Эсекьеля Барко.

    «Угальде без Барко не сделал бы пятой части того, что сделал с Барко. Это нападающий гораздо ниже уровня, чем Тюкавин. Он не умеет столько работы делать. Он обыгрывает не очень хорошо. У него средне поставленный удар. Есть сумасшедшая чуйка – добивание, оказаться в нужное время в нужном месте, что тоже очень сильно нужно нападающему.

    Много своих голов он забил в касание. Он никого не обыграл, чтобы забить свой гол. У него есть эта чуйка, плюс есть Барко и Маркиньос, которые умеют делать все одной передачей», – сказал Гурцкая.

    • В нынешнем сезоне 22-летний Угальде провел 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • 25-летний Барков сыграл за красно-белых в 22 встречах, отметился 9 забитыми мячами и 6 ассистами.

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    Источник: телеграм-канал «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ»

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    Комментарии (10)
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    ПалкоВводецъ007
    1736316186
    Угальда как Дзюба средненький игрочишка. Ему постоянно надо подносить на блюдечке мячи или чтобы отскакивало рикошетом в ворота. Ну и конечно помощь судей в офсайде. Гыгыгы
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    FRZZ
    1736316492
    3,14здить Тимур Гурцкая, сравните элементарно забитые мячи и будет понятно у кого какой уровень.
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    subbotaspartak
    1736318192
    Гурцкая сравнил?... Сравнила!
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    ...уефан
    1736321395
    ..."Ой, дур-а-а-а-к"(с)...
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    САДЫЧОК
    1736324488
    Вот уровень футбольных знаний этого Гурцкая ! Это бездарь и таких полно в нашем футболе. Не хочу перечислять все превосходства Угальде над слабым футболистом Тюкавиным. Их уровень невозможно сравнивать.
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    FCSpartakM
    1736324612
    "Он обыгрывает не очень хорошо" Ну как не очень хорошо, когда он буквально в Краснодаре двоих в буфет отправил. У каждого свои качества для достижения целей.
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    Каратель помойников
    1736326917
    Интересно,а почему Гурцкая не тренирует никого? Такой списыалист...всё видит, всё знает.а занимается барыжничеством игроков)))
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    zigbert
    1736338152
    Вообще не имеет смысла слушать этого придурка, никогда не отличающегося аналитическим умом.
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