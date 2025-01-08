Гурцкая ответил, кто сильнее – Тюкавин или Угальде

Агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде показывает высокую результативность в нынешнем сезоне благодаря приходу в команду Эсекьеля Барко.

«Угальде без Барко не сделал бы пятой части того, что сделал с Барко. Это нападающий гораздо ниже уровня, чем Тюкавин. Он не умеет столько работы делать. Он обыгрывает не очень хорошо. У него средне поставленный удар. Есть сумасшедшая чуйка – добивание, оказаться в нужное время в нужном месте, что тоже очень сильно нужно нападающему.

Много своих голов он забил в касание. Он никого не обыграл, чтобы забить свой гол. У него есть эта чуйка, плюс есть Барко и Маркиньос, которые умеют делать все одной передачей», – сказал Гурцкая.