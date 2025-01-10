Тороп: «ЦСКА уже полностью понял, какой футбол хочет видеть Николич»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп верит в улучшение турнирной ситуации.

– Вы в команде уже полностью поняли тот футбол, который Марко Николич просит вас показывать?

– Думаю, да. Теперь нам нужна предсезонка. Я уверен, что мы будем сильнее после зимней паузы.

– Чего бы пожелали команде и болельщикам ЦСКА в 2025 году?

– Больше стабильности, чтобы мы старались показывать лучшие результаты. Болельщикам – сил, терпения. Хочется каждому сказать огромное спасибо за поддержку. Мы в команде чувствуем ее. Надеюсь, у нас всегда будут теплые отношения между футболистами и фанатами.