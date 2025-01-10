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    • Тороп: «ЦСКА уже полностью понял, какой футбол хочет видеть Николич»

    Тороп: «ЦСКА уже полностью понял, какой футбол хочет видеть Николич»

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп верит в улучшение турнирной ситуации.

    – Вы в команде уже полностью поняли тот футбол, который Марко Николич просит вас показывать?

    – Думаю, да. Теперь нам нужна предсезонка. Я уверен, что мы будем сильнее после зимней паузы.

    – Чего бы пожелали команде и болельщикам ЦСКА в 2025 году?

    – Больше стабильности, чтобы мы старались показывать лучшие результаты. Болельщикам – сил, терпения. Хочется каждому сказать огромное спасибо за поддержку. Мы в команде чувствуем ее. Надеюсь, у нас всегда будут теплые отношения между футболистами и фанатами.

    • ЦСКА идет на 6-м месте РПЛ.
    • 1 марта москвичи сыграют с «Зенитом».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    RUSARM
    1736539407
    Только с фанатами? А как же болельщики? Не ожидал от тебя Владислав такого!!! Я вот уже больше 55 лет,как болею за ЦСКА!!!
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