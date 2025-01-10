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    В ЦСКА определили лучшего игрока первой части сезона

    ЦСКА посредством многокомпонентного голосования определил лучшего футболиста в первой части сезона. Им стал полузащитник Иван Обляков.

    «За Ивана проголосовало больше всего наших звездных болельщиков и представителей СМИ, а в голосовании среди болельщиков в телеграме и VK победил Аббос Файзуллаев.

    Голос нашего генерального партнера APOTHEKA был отдан Ивану Облякову», – написали москвичи.

    • В период с июля по декабрь Обляков провел 24 игры, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач.
    • 4 раза Иван был признан лучшим игроком матча РПЛ.
    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1736529362
    Лучшего жеребца к кобылкам на случку И увеличить получку...
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    VPERDIV SPARTAK
    1736530590
    Иван норм игрок
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    ...уефан
    1736531754
    ...а чего не Пьянич?) Помнится, все в восторге были от его игры, комментаторы, аналитики и прочие говорящие головы...
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    NewLife
    1736532872
    И Обляков и Файзулаев хорошо играли в первой части - повысить в звании до старлеев))))
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