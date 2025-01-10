В ЦСКА определили лучшего игрока первой части сезона

ЦСКА посредством многокомпонентного голосования определил лучшего футболиста в первой части сезона. Им стал полузащитник Иван Обляков.
«За Ивана проголосовало больше всего наших звездных болельщиков и представителей СМИ, а в голосовании среди болельщиков в телеграме и VK победил Аббос Файзуллаев.
Голос нашего генерального партнера APOTHEKA был отдан Ивану Облякову», – написали москвичи.
- В период с июля по декабрь Обляков провел 24 игры, в которых забил 4 гола, отдал 5 голевых передач.
- 4 раза Иван был признан лучшим игроком матча РПЛ.
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.