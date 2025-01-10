Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Как можно вернуть преступника?»: экс-игрок ЦСКА выступил против возвращения Промеса в «Спартак»

    «Как можно вернуть преступника?»: экс-игрок ЦСКА выступил против возвращения Промеса в «Спартак»

    Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что московский клуб может вернуть Квинси Промеса.

    «Мне кажется, что Промес не нужен «Спартаку». У него очень плохой бэкграунд, что нехорошим образом повлияет на имидж клуба. Тем более «Спартак» сейчас на ходу и Промес может только помешать, хотя он неплохой футболист. Но как можно вернуть преступника, тем более в Россию сейчас?

    Думаю, что такое возвращение повлияет отрицательно не только на «Спартак», но и на весь российский футбол. Всем ясно, что не нужно возвращать человека, который совершил преступление, тем более это иностранец. Моe мнение по этой позиции негативное. Каким бы хорошим ни был футболист, он всe равно преступил закон», – сказал Гришин.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.

    Новости по теме
    Реакция Глушакова на возможное возвращение Промеса в «Спартак» 2
    Агент Барбоза оценил перспективы Промеса в случае возвращения в «Спартак» 1
    Тарханов сказал, сможет ли Промес помочь «Спартаку» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1736525077
    На свободу с чистой совестью
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 