«Как можно вернуть преступника?»: экс-игрок ЦСКА выступил против возвращения Промеса в «Спартак»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что московский клуб может вернуть Квинси Промеса.

«Мне кажется, что Промес не нужен «Спартаку». У него очень плохой бэкграунд, что нехорошим образом повлияет на имидж клуба. Тем более «Спартак» сейчас на ходу и Промес может только помешать, хотя он неплохой футболист. Но как можно вернуть преступника, тем более в Россию сейчас?

Думаю, что такое возвращение повлияет отрицательно не только на «Спартак», но и на весь российский футбол. Всем ясно, что не нужно возвращать человека, который совершил преступление, тем более это иностранец. Моe мнение по этой позиции негативное. Каким бы хорошим ни был футболист, он всe равно преступил закон», – сказал Гришин.