Мостовой не считает покупку Виллиана Жозе провальной: «В чем провал-то?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отказался признавать летнюю покупку Виллиана Жозе провальной.

«Спартак» летом купил Жозе у «Бетиса» за 2 миллиона евро.

Его статистика: 13 матчей, 1 гол.

Виллиан близок к уходу в бразильскую «Баию».

«Провальный трансфер? Нет, я бы так не назвал этот трансфер. В чем провал-то? Если мне память не изменяет, его покупали на роль запасного футболиста, поэтому он запасным и остался.

Ничего больше сказать нельзя. Взяли на замену. Кто-то хорошо покушал. А так, провальным этот трансфер я не назову», – сказал Мостовой.