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    • Мостовой не считает покупку Виллиана Жозе провальной: «В чем провал-то?»

    Мостовой не считает покупку Виллиана Жозе провальной: «В чем провал-то?»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отказался признавать летнюю покупку Виллиана Жозе провальной.

    • «Спартак» летом купил Жозе у «Бетиса» за 2 миллиона евро.
    • Его статистика: 13 матчей, 1 гол.
    • Виллиан близок к уходу в бразильскую «Баию».

    «Провальный трансфер? Нет, я бы так не назвал этот трансфер. В чем провал-то? Если мне память не изменяет, его покупали на роль запасного футболиста, поэтому он запасным и остался.

    Ничего больше сказать нельзя. Взяли на замену. Кто-то хорошо покушал. А так, провальным этот трансфер я не назову», – сказал Мостовой.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1736518684
    ...ну-да, вкусно и обильно пожрать желающих, хоть отбавляй...
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    Интерес
    1736522944
    Пусть будет "большой удачей".Ведь могло быть хуже.
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