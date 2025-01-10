Смирнов – о ситуации с Венделом: «Взял и насрал на голову «Зенита»

Юрист, агент Антон Смирнов оценил ситуацию с Венделом.
Сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.
«Очередной отказ Вендела от возвращения из отпуска в «Зенит» наглядно характеризует истинное отношение ряда легионеров (а я думаю, что Вендел такой не один) к России, своему клубу, партнeрам и болельщикам.
Один раз Венделу простили и стали облизывать дальше. Человек взял и насрал на голову всем ещe раз.
Вот чего нам не хватает, так это уважения к самим себе.
Подобная ситуация была бы невозможна ни в одном серьезном уважающем себя клубе Европы.
Но в «Зените» она возможна. Причем уже не первый раз. Вспомните ситуацию с Юри Альберто, первую ситуацию с Венделом», – написал Смирнов.
- В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
- Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ботафого» и «Палмейраса».