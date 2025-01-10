Смирнов – о ситуации с Венделом: «Взял и насрал на голову «Зенита»

Юрист, агент Антон Смирнов оценил ситуацию с Венделом.

Сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.

«Очередной отказ Вендела от возвращения из отпуска в «Зенит» наглядно характеризует истинное отношение ряда легионеров (а я думаю, что Вендел такой не один) к России, своему клубу, партнeрам и болельщикам.

Один раз Венделу простили и стали облизывать дальше. Человек взял и насрал на голову всем ещe раз.

Вот чего нам не хватает, так это уважения к самим себе.

Подобная ситуация была бы невозможна ни в одном серьезном уважающем себя клубе Европы.

Но в «Зените» она возможна. Причем уже не первый раз. Вспомните ситуацию с Юри Альберто, первую ситуацию с Венделом», – написал Смирнов.