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    • Смирнов – о ситуации с Венделом: «Взял и насрал на голову «Зенита»

    Смирнов – о ситуации с Венделом: «Взял и насрал на голову «Зенита»

    Юрист, агент Антон Смирнов оценил ситуацию с Венделом.

    Сообщалось, что полузащитник не хочет возвращаться в Петербург из отпуска в Бразилии.

    «Очередной отказ Вендела от возвращения из отпуска в «Зенит» наглядно характеризует истинное отношение ряда легионеров (а я думаю, что Вендел такой не один) к России, своему клубу, партнeрам и болельщикам.

    Один раз Венделу простили и стали облизывать дальше. Человек взял и насрал на голову всем ещe раз.

    Вот чего нам не хватает, так это уважения к самим себе.

    Подобная ситуация была бы невозможна ни в одном серьезном уважающем себя клубе Европы.

    Но в «Зените» она возможна. Причем уже не первый раз. Вспомните ситуацию с Юри Альберто, первую ситуацию с Венделом», – написал Смирнов.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Футболист «Зенита» стоит 20 миллионов евро – дороже всех в РПЛ.
    • Сообщалось об интересе к нему со стороны «Ботафого» и «Палмейраса».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии (11)
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    Айболид
    1736521178
    Ща рылы налетят , заголовок обязывает .
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    Цугундeр
    1736521225
    )) Тяжела и неказиста жизнь агента и юриста..)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736521623
    Какой интерес у Смирнова будоражить эту тему? Агенты работают за бабло
    Ответить
    Интерес
    1736522881
    Какой малокультурный агенто-юрЫст!
    Ответить
    NewLife
    1736523161
    Синит - терпила, потерпит и поцелует Вендела в попку))))
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    aaaaahhhh
    1736523765
    То есть накакал прямо таки на голову папы Мюллера?, или все таки Медведева?:))))
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    Тинез Розоп
    1736523834
    На самых крепких цепях, как правило, вычеканено красивое слово Свобода.(Ю.Поляков)
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