«Спорт день за днем» определил самую красивую ведущую «Матч ТВ»

Издание «Спорт день за днем» взяло большое интервью у ведущей «Матч ТВ» Ольги Петриковой.
По версии портала, Ольга – самая красивая ведущая канала.
Аналогичной точки зрения придерживается журнал Maxim.
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Ей 42 года.
- В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.
Фото: соцсети Ольги Петриковой
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