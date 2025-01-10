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    • «Спорт день за днем» определил самую красивую ведущую «Матч ТВ»

    «Спорт день за днем» определил самую красивую ведущую «Матч ТВ»

    Издание «Спорт день за днем» взяло большое интервью у ведущей «Матч ТВ» Ольги Петриковой.

    По версии портала, Ольга – самая красивая ведущая канала.

    Аналогичной точки зрения придерживается журнал Maxim.

    • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
    • Ей 42 года.
    • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

    Фото: соцсети Ольги Петриковой

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

    41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:42
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