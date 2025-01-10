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    • Ларин назвал российского игрока «Зенита», соответствующего уровню «Барселоны»

    Ларин назвал российского игрока «Зенита», соответствующего уровню «Барселоны»

    Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высоко оценил талант форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

    «Жалко, что Глушенков получил нелепую травму в матче с «Химками»…

    Еще не известно, кто из них больше бразилец – Глушенков или бразильцы «Зенита». В очередной раз могу сказать, что Максим – игрок уровня «Барселоны», – сказал Ларин.

    • «Зенит» купил 25-летнего Глушенкова летом у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Максима 10 матчей, 8 голов, 2 ассиста.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    шахта Заполярная
    1736535744
    Зря ты Ларин не закусывал
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    mutabor0992
    1736535785
    Ларин это который друг Дукалиса?Ну тогда понятно.Они пьют не просыхая!И не такое примерещится.
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    Plyash
    1736536879
    К окулисту запишись,Ларин.К психиатру сходи заодно.Мочу,кал сдай,вдруг аскариды...
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    Имя и на этом сайте
    1736538640
    Жаль в Барселоне этого не понимают.)))
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    САДЫЧОК
    1736539543
    Бывший бывший… Эти черти реально думают что понимают футбол!
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