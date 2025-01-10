Ларин назвал российского игрока «Зенита», соответствующего уровню «Барселоны»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин высоко оценил талант форварда «Зенита» Максима Глушенкова.

«Жалко, что Глушенков получил нелепую травму в матче с «Химками»…

Еще не известно, кто из них больше бразилец – Глушенков или бразильцы «Зенита». В очередной раз могу сказать, что Максим – игрок уровня «Барселоны», – сказал Ларин.