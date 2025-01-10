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    «Локомотив» совершил второй трансфер за день

    «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего форварда белорусского «Арсенала» Руслана Мялковского. Контракт до 2028 года.

    «После подписания контракта Руслан продолжит играть и набираться опыта в белорусском клубе на правах аренды», – сообщили москвичи.

    • Мялковский – воспитанник «Минска», выпускник «Академии АБФФ» и игрок молодeжной сборной Беларуси.
    • С 2022-го выступает за дзержинский «Арсенал», в составе которого стал победителем Первой лиги.
    • Несколько минут назад «Локо» объявил о трансфере другого игрока «Арсенала» – Вадима Арутюняна.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1736521403
    А руку- то зачем калечить?)
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    Mirak92
    1736521936
    Ал-ля Шкурин из ЦСКА. Стата для белорусского футбола не о чем для форварда. На кубок для замены
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