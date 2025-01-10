«Локомотив» совершил второй трансфер за день

«Локомотив» объявил о переходе 18-летнего форварда белорусского «Арсенала» Руслана Мялковского. Контракт до 2028 года.
«После подписания контракта Руслан продолжит играть и набираться опыта в белорусском клубе на правах аренды», – сообщили москвичи.
- Мялковский – воспитанник «Минска», выпускник «Академии АБФФ» и игрок молодeжной сборной Беларуси.
- С 2022-го выступает за дзержинский «Арсенал», в составе которого стал победителем Первой лиги.
- Несколько минут назад «Локо» объявил о трансфере другого игрока «Арсенала» – Вадима Арутюняна.