«Локомотив» совершил второй трансфер за день

«Локомотив» объявил о переходе 18-летнего форварда белорусского «Арсенала» Руслана Мялковского. Контракт до 2028 года.

«После подписания контракта Руслан продолжит играть и набираться опыта в белорусском клубе на правах аренды», – сообщили москвичи.