Рахимич: «Пьянич не ожидал, что РПЛ так хороша»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич раскрыл впечатления полузащитника команды Миралема Пьянича от выступления в Москве.
«Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город.
Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня», – сказал Рахимич.
- 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
- Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.
- Контракт боснийца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года и может быть продлeн ещe на один сезон.