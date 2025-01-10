Рахимич: «Пьянич не ожидал, что РПЛ так хороша»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич раскрыл впечатления полузащитника команды Миралема Пьянича от выступления в Москве.

«Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город.

Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня», – сказал Рахимич.