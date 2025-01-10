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    Рахимич: «Пьянич не ожидал, что РПЛ так хороша»

    Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич раскрыл впечатления полузащитника команды Миралема Пьянича от выступления в Москве.

    «Пьянич очень доволен ЦСКА: как его встретили в команде, работой клуба. Миралем очень доволен Москвой, ему очень нравится город.

    Пьянич говорит, что не ожидал, что в России чемпионат такой хороший. У каждой команды есть интересные футболисты высокого уровня», – сказал Рахимич.

    • 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
    • Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.
    • Контракт боснийца с красно-синими рассчитан до лета 2025 года и может быть продлeн ещe на один сезон.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    1736540820
    У нас тоже многие не ожидали,что он так плох,и до сих пор надеются,что этот "подснежник" весной зацветёт.
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