Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы над «Реалом»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил, как попал в больницу после победы над «Реалом» в 2018 году.

«Что такое эмоциональное выгорание тренера? И каким образом оно может быть? После того как ЦСКА обыграл «Реал» в Мадриде 3:0, это знаменитый матч такой, который там и болельщикам понравился, я попал на следующий день в больницу. Было такое нервное истощение. Я не знаю, правильно или неправильно это рассказывать. Я прилетел с Мадрида в Рим, где мы любим с женой погулять, и я понял, что мне очень хреново. Ну, в прямом смысле начало давить в груди. Ну что такое давить, когда в груди? Первое, какая у человека мысль? Ну, всe, блин, сердце, да? Это прямо такая ситуация, это нельзя никому такого желать. И я попадаю в больницу.

И я понимаю, что всe. Вот всe. Я жене говорю, что там куда-то мне ещe раз надо съездить. Сам я понимаю, по своим каналам, попадаю в больницу, на меня смотрят, в УЗИ кардиограмму делают сердца, вроде всe нормально, давление в норме, но в груди настолько давление сильное. Тогда сказали, слушай, тебе надо остановиться немножко и более спокойно каким-то образом. И я неделю лежал в больнице после этого.

После этого ты начинаешь анализировать, что происходит. Вот настолько это, наверное, был яркий матч, или это венец всего того, что было в ЦСКА, что неделя в больнице, она заставляет подумать: почему, что происходит? И сейчас, при прочих равных условиях, надо чeтко понимать, что есть работа, есть отдых для того, чтобы не выгорать», – сказал Гончаренко.