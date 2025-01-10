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    • Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы над «Реалом»

    Гончаренко рассказал, как попал в больницу после победы над «Реалом»

    Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на ютуб-канале «Коммент.Шоу» вспомнил, как попал в больницу после победы над «Реалом» в 2018 году.

    «Что такое эмоциональное выгорание тренера? И каким образом оно может быть? После того как ЦСКА обыграл «Реал» в Мадриде 3:0, это знаменитый матч такой, который там и болельщикам понравился, я попал на следующий день в больницу. Было такое нервное истощение. Я не знаю, правильно или неправильно это рассказывать. Я прилетел с Мадрида в Рим, где мы любим с женой погулять, и я понял, что мне очень хреново. Ну, в прямом смысле начало давить в груди. Ну что такое давить, когда в груди? Первое, какая у человека мысль? Ну, всe, блин, сердце, да? Это прямо такая ситуация, это нельзя никому такого желать. И я попадаю в больницу.

    И я понимаю, что всe. Вот всe. Я жене говорю, что там куда-то мне ещe раз надо съездить. Сам я понимаю, по своим каналам, попадаю в больницу, на меня смотрят, в УЗИ кардиограмму делают сердца, вроде всe нормально, давление в норме, но в груди настолько давление сильное. Тогда сказали, слушай, тебе надо остановиться немножко и более спокойно каким-то образом. И я неделю лежал в больнице после этого.

    После этого ты начинаешь анализировать, что происходит. Вот настолько это, наверное, был яркий матч, или это венец всего того, что было в ЦСКА, что неделя в больнице, она заставляет подумать: почему, что происходит? И сейчас, при прочих равных условиях, надо чeтко понимать, что есть работа, есть отдых для того, чтобы не выгорать», – сказал Гончаренко.

    • В Лиге чемпионов сезона-2018/19 ЦСКА победил «Реал» дома и на выезде.
    • Гончаренко покинул ЦСКА в 2021 году.
    • Сейчас тренер в «Пари НН».

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    Источник: «Чемпионат»

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    ...уефан
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    ...во, времена были!) Если не ошибаюсь, уже тогда пи*дюк малой бегал, Винисиус который)...
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