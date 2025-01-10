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    • Стало известно, как в Сербии оценивают работу Станковича со «Спартаком»

    Стало известно, как в Сербии оценивают работу Станковича со «Спартаком»

    Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич поделился впечатлениями от «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

    – Я смотрел их матч с «Зенитом». Знаю, что «Спартак» выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со «Спартаком». Но он был хорошим тренером и в «Црвене Звезде», и в «Ференцвароше», и в «Сампдории». Так что о Станковиче говорят только хорошее.

    – «Спартак» – главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство?

    – Я бы сказал, что это «Спартак» и «Краснодар» в равной степени. Все очень близки друг к другу и к вершине. И до конца сезона каждый матч будет чрезвычайно важным, все будут биться за каждое очко.

    • Дркушич принадлежит «Зениту», куда вернется в конце января из аренды.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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