Стало известно, как в Сербии оценивают работу Станковича со «Спартаком»

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич поделился впечатлениями от «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

– Я смотрел их матч с «Зенитом». Знаю, что «Спартак» выдал отличный отрезок, победив перед перерывом в пяти или шести матчах подряд. В Сербии говорят, что Деян проделывает отличную работу со «Спартаком». Но он был хорошим тренером и в «Црвене Звезде», и в «Ференцвароше», и в «Сампдории». Так что о Станковиче говорят только хорошее.

– «Спартак» – главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство?

– Я бы сказал, что это «Спартак» и «Краснодар» в равной степени. Все очень близки друг к другу и к вершине. И до конца сезона каждый матч будет чрезвычайно важным, все будут биться за каждое очко.