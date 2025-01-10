Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Ротенберг обратился к СМИ с просьбой насчет Батракова

    Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.

    «На мой взгляд, Батракову не надо никуда спешить. Я бы попросил представителей СМИ оставить парня в покое – сейчас он получил заслуженную награду «Первая пятерка» и по статусу он уже на другом уровне. Нужно дать парню спокойно подготовиться, уделять ему меньше внимания, чтобы не было большого давления.

    Поверьте, если все будет хорошо, он принесет «Локомотиву» много пользы и потом уже сядет с семьей, представителями и, посоветовавшись с клубом, примет решение о будущем. Знаю, что Леша всегда выражает огромную благодарность академии, клубу в целом, за что ему надо отдать должное. Важно постараться сделать так, чтобы все произошло вовремя, когда он полностью будет готов», – сказал Ротенберг.

    • Батракову в июне исполнилось 19 лет.
    • Он дебютировал за главную команду «Локомотива» в марте.
    • С тех пор Алексей забил 12 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

    Новости по теме
    Батраков сходил на матч Лиги чемпионов 4
    Батраков ответил, на каких игроков равняется 4
    Агент Батракова рассказал о ходе переговоров с «Локомотивом» по новому контракту 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Plyash
    1736538693
    Интересно,а за Марадону,Месси или Роналду в 19 лет ихние СМИ что-нибудь подобное бредили. "Бедная" Россия,своим путём идёт,свои "звёзды" бережёт.Какой же дурак этот Ротенберг...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 