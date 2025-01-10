Ротенберг обратился к СМИ с просьбой насчет Батракова

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.

«На мой взгляд, Батракову не надо никуда спешить. Я бы попросил представителей СМИ оставить парня в покое – сейчас он получил заслуженную награду «Первая пятерка» и по статусу он уже на другом уровне. Нужно дать парню спокойно подготовиться, уделять ему меньше внимания, чтобы не было большого давления.

Поверьте, если все будет хорошо, он принесет «Локомотиву» много пользы и потом уже сядет с семьей, представителями и, посоветовавшись с клубом, примет решение о будущем. Знаю, что Леша всегда выражает огромную благодарность академии, клубу в целом, за что ему надо отдать должное. Важно постараться сделать так, чтобы все произошло вовремя, когда он полностью будет готов», – сказал Ротенберг.