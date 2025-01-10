Жена Смолова в восторге от отпуска без ребенка: «Это было великолепно, я была прежней собой»

Карина Истомина, супруга форварда «Краснодара» Федора Смолова, поделилась впечатлениями от отдыха без ребенка.

«В обществе от материнства требуют жертвенности. Если ты достаточно не отстрадала, значит недостаточно ты и хорошая мать. Я часто себя ловлю на том, что испытываю вину, что не сильно устаю. Точнее я устаю, но не на грани нервного срыва.

И жертвенность должна быть в адекватных рамках. Когда рождается ребенок, это нормально пожертвовать своим комфортом и привычным распорядком, но доводить себя до истощения как раз и не нужно, потому что не будет сил продолжать ухаживать за ребенком. Такой вот замкнутый круг.

Я постоянно перебираю эти мысли в голове. Приходится регулярно использовать навыки. Именно поэтому я очень рада, что до беременности прошла курс психотерапии. Это не только про страх стать родителем, но и умение НЕ регулироваться эмоционально об своего ребенка, справляться со своими автоматическими мыслями, делать проверку фактов своих чувств. И параллельно иметь силы поменять подгузник, накормить, успокоить и уложить спать.

Мы съездили на неделю без Лоры с мужем в Париж, и это было великолепно. Я много спала, никуда не торопилась, не заталкивала еду за три минуты, чтобы снова куда-то побежать. Я была прежней собой, наслаждалась каждым этим моментом. Лежала в большой кровати в куче подушек и думала про себя: как же мне сейчас хорошо.

Пошло ли это мне на пользу? Однозначно да. От усталости под конец года я слышала фантомный плач ночью, хотя дома было тихо. Как я оставила ребенка с бабушкой? Мне повезло, что есть родственники, с которыми можно ребенка. Непрошеный совет: но если у вас есть такая возможность, используйте ее по полной.

Годовалого ребенка эмоционально оставить оказалось сложнее, потому что она уже соображает. Если в полгода я уезжала и она не замечала моего отъезда, то сейчас она показывала на нашу комнату, говорила «Мама», смотрела мои видео-приветы и махала рукой. Когда мы встретились, она подбежала ко мне и мы обнимались.

Я обязана была отдохнуть, чтобы продолжить быть мамой и еще много работать. Переживала ли я? Переживала. Но психотерапия и отказ от веществ научили меня терпеть и принимать решения, не которые успокаивают мою тревогу, а которые мне действительно нужны. Иногда поступать нужно не как хочется, а как надо», – написала Истомина.