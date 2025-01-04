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    • Жена Смолова отметила 4-ю годовщину без алкоголя и наркотиков

    Жена Смолова отметила 4-ю годовщину без алкоголя и наркотиков

    Карина Истомина, супруга нападающего «Краснодара» Федора Смолова, подробна рассказала, как ей удалось избавиться от пагубных зависимостей.

    «Сегодня отмечаю уже 4(!) года своей трезвости от алкоголя и наркотиков. Я не пью вообще, ни капельки, даже на Новый год или День рождения.

    Уже давно научилась отмечать важные для себя события без допинга. Не помню, как это быть пьяной и как получать от этого состояния удовольствие.

    Когда-то я думала, что не смогу продержаться и недели, а сейчас у меня уже целый 4 года, за которые я успела пойти в терапию, вылечиться, выйти замуж и родить ребенка.

    Мой пример не уникальный. Стать трезвым, со стабильной психикой и счастливым возможно.

    Я уже давно не пишу о зависимости, потому что эта тема перестала быть для меня актуальной, но до сих пор помню, как сложно было в начале. Было ощущение, что это тупик. Я никогда не выберусь из этого состояния. Как я вообще допустила, что попала в эту ловушку? Это всегда происходит так незаметно.

    Что мне помогло. Я ходила на собрания Анонимных Наркоманов и Анонимных Алкоголиков каждый день. Иногда несколько раз в день.

    Собрания занимали значительную часть моей жизни и я уверена, что на первых этапах ходить туда очень помогает. Я не хожу уже год, потому что мне не хочется. У меня нет желания с кем-то поделиться своими переживаниями и я знаю, как сама с ними справляться.

    Но без NA я бы точно не справилась и буду всегда благодарна сообществу. Вы тоже можете пойти на свое первое собрание в разных городах мира. Собрания есть и онлайн. Это АНОНИМНО и БЕСПЛАТНО.

    У меня были служения (обязанности в группе, которые ты выполняешь определенный срок). Я полгода мыла полы после группы, заваривала чай, а потом меня допустили до ведения собрания.

    Я писала Шаги по Руководству и работала с Наставником. Я прошла тренинг навыков Диалектической Поведенческой Терапии. Полгода я ходила на занятия и два года на личную терапию. Надеюсь, в этом году мы запустим тренинги у нас в клинике.

    Помог наш фильм про Зависимость, который дал мне знания о том, как устроен зависимый мозг и почему человек не может остановиться даже когда хочет.

    Я исключила все триггерное общение, не ходила на свидания 1,5 года и столько же не занималась сексом, чтобы не вляпаться в отношения, которые причинят мне вред. Целибат очень прочистил мне мозги.

    Это все было часто неприятно, долго и больно, но я много терпела, потому что хотела изменить свою жизнь. Вы должны понимать, что просто и легко вы ничего не добьетесь. Нужно будет много работать и очень много терпеть, но оно того стоит», – написала Истомина в телеграм-канале.

    • Смолов вернулся в «Краснодар» летом.
    • Он в браке с Истоминой с позапрошлого года.
    • У пары есть дочь Лора.

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    Источник: телеграм-канал Карины Истоминой

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    04.01.2025 14:05
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    Комментарии (9)
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    zarsm
    1735991902
    Очень важная информация
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    ...уефан
    1735991936
    ..."Грёбаный Экибастуз"(с). Федя, вот, оно тебе надо было?(...
    Ответить
    subbotaspartak
    1735993127
    Надо, Федя, надо...
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    alefreddy
    1735996011
    и хорошо что завязала
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    шахта Заполярная
    1736003495
    Что бы потом не лечится, надо было не глотать, пить и колоть всякую дрянь. И не нужно будет совершать подвиги и жертвы.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1736012380
    Вот это достижение! Постыдилась бы такое публиковать.
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    andr45
    1736012382
    И, что ей героя россии присвоить? А как у нее со стулом и мочеиспусканием? О от гонореи она излечилась?
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    Gospod
    1736070766
    ну и назу..я нам жта информация?!?!?
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