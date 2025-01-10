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    Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры за 1000 рублей»

    Капитан «Оренбурга» Андрей Малых отреагировал на высказывание Николая Комличенко о ценах на продукты.

    В частности, форвард «Ростова» заявил, что экономит на помидорах, не позволяя себе узбекские томаты за 1000+ рублей за кг чаще раза в две недели.

    – Комличенко сказал, что ему жалко покупать помидоры, так как они стоят по 1000 рублей за килограмм. Ты заметил рост цен?

    – Конечно, заметил. Он однозначно присутствует. Но не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Да, цены поднялись, это очевидно. Но где он увидел такие цены на помидоры? Их не существует.

    • 36-летний Малых в «Оренбурге» с 2010 года.
    • С командой он несколько раз поднимался в РПЛ.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:56
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    Комментарии (1)
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    VPERDIV SPARTAK
    1736530678
    Таких цен и правда нет, Ростов это не Норильск например) но Николай про другое говорил
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