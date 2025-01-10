Малых: «Не Комличенко жаловаться на помидоры за 1000 рублей»

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых отреагировал на высказывание Николая Комличенко о ценах на продукты.

В частности, форвард «Ростова» заявил, что экономит на помидорах, не позволяя себе узбекские томаты за 1000+ рублей за кг чаще раза в две недели.

– Комличенко сказал, что ему жалко покупать помидоры, так как они стоят по 1000 рублей за килограмм. Ты заметил рост цен?

– Конечно, заметил. Он однозначно присутствует. Но не Комличенко жаловаться на помидоры по 1000 рублей. Да, цены поднялись, это очевидно. Но где он увидел такие цены на помидоры? Их не существует.