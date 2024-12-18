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    Комличенко эмоционально высказался о ценах на продукты

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что его пугают цены на продукты питания.

    «Я часто хожу в магазин за продуктами, и меня вообще пугают и шокируют цены. Например, есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи. Мы с женой очень любим их. Они реально вкусные! Я южный парень, я разбираюсь.

    Но я не могу себе позволить постоянно покупать по килограмму или по два. Меня, как говорится, жаба душит, ха-ха! Поэтому беру раз в две недели. Но цены – это пипец.

    Когда играл в «Динамо» и только начал получать хорошую зарплату – не смотрел на цены особо. Я примерно понимал, что сколько стоит. Сейчас просто все об этом постоянно говорят, что очень дорого стало. Я думал: «Да нет вроде».

    А потом присмотрелся раз, два. Лeха Сутормин такой же! Говорит: «Представляешь, я пошeл в магазин. Яйца – больше 300 рублей за десяток». Я ему говорю, что да, знаю. Сам в шоке! Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», – сказал Комличенко.

    • 29-летний форвард провел в этом сезоне 22 матча за «Ростов», забил 6 голов, отдал 4 передачи.
    • Ранее Комличенко выступал за «Динамо» в 2020–2021 годах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.12.2024 09:51
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    Комментарии (13)
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    lordmrv
    1734504948
    Ростовчане, у вас действительно такие цены на яйца и помидоры? или это в каких то особых магазинах?
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    рылы
    1734505570
    некоторые позиции стали покупать в дискаунтерах (спб). и многие так стали делать, на парковках перед ними всё больше дорогих машин. там, конечно, не бывает узбекских помидоров, зато есть товары дешевле. вчера в пятёрочку заехали, картошка в сетке 99/кг. обычная нормальная картошка, не из дорогого сегмента. заехали в Семишагофф (сеть у нас такая есть) - та же самая сетка картошки, того же производителя - но 45/кг. ну или одни и те же макароны или пресловутый горошек бондюэль. в Светофоре он раза в 1,5-2 дешевле, чем в пятёрочках и лентах. яйца категории С0 не знаю, где по 300 (в азбуке вкуса, что ли?) - но в дискаунтере В1 (от "магнита") они стоят 79. в пятёрке выше сотки. ну и т.д.
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    Artemka444
    1734508487
    Балабол
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    Fju-2
    1734508711
    Интересно из-за чего цены так растут? А что такое случилось?
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    Интерес
    1734510473
    Когда он играл в "Динамо",цены яиц(если они куриные,а не миллионера Вексельберга,или Комличенко) в 300 рублей десяток не было,как и сейчас.Наверное,это были страусиные-300 р\штука. Если вы в Ростове не можете помидоры вырастить,то...чемпионами точно не станете никогда.У нас узбекских помидоров нет,а бакинские в пределах 360-390 рублей.Но-трава,хоть и красивые внешне.Так что местные тепличные,или ЭКО,а лучше ЧЕРРИ.Это примерно выйдет (в упаковках) 800 р\кг,в нашем-то тупике за двумя границами. Видимо,для них есть специальные магазины,так и "По Сеньке шапка"!А вот что жадный....
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    Цугундeр
    1734511987
    "Стереотип, что футболисты не смотрят на цену, уже как бы устарел», – сказал Комличенко." ) Ну , да . .Если яйца за триста... От..сос.и у футболиста. (извиняюсь))
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    rash1959
    1734515086
    Барыги прознали гди живёт комля и специально на его пути открыли там лавку с тройными ценниками. Только для него. ну и для сутормина яйцелавку с бычьими мудями, а он дальше "яйца ...." и не читал.
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    АлексМак
    1734518481
    прав, конечно
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    kara-mba
    1734518910
    Пятёрочки везде есть, там дешевле.
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    АЛЕКС 58
    1734528575
    Забыл суч..ок как просрочку магнитовскую жрал?
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