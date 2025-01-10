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    • Макгрегор жестко отреагировал на приговор российской модели, обвинившей Тео Эрнандеса в изнасиловании

    Макгрегор жестко отреагировал на приговор российской модели, обвинившей Тео Эрнандеса в изнасиловании

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на приговор российской модели Луизе Кремлевой.

    • Девушку судили за клевету. Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.
    • Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.
    • За клевету суд приговорил ее к 6 месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в 2 года.

    «Полгода за попытку разрушить чью-то жизнь за счет клеветы – это слишком мягкое наказание!» – написал Конор в соцсети.

    Фото девушки доступны здесь.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    Тинез Розоп
    1736524056
    Риск велик. Вдруг прокатило бы…
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