Макгрегор жестко отреагировал на приговор российской модели, обвинившей Тео Эрнандеса в изнасиловании

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на приговор российской модели Луизе Кремлевой.

Девушку судили за клевету. Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.

Она заявляла, что французский футболист накачал ее наркотическими веществами.

За клевету суд приговорил ее к 6 месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком в 2 года.

«Полгода за попытку разрушить чью-то жизнь за счет клеветы – это слишком мягкое наказание!» – написал Конор в соцсети.

Фото девушки доступны здесь.