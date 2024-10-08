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    • Российской модели, обвинившей Тео Эрнандеса в изнасиловании, грозит тюрьма за клевету

    Российской модели, обвинившей Тео Эрнандеса в изнасиловании, грозит тюрьма за клевету

    В деле российско-испанской модели Луизы Кремлевой есть подвижки. Девушку будут судить за клевету.

    • Кремлева утверждала, что летом 2017 года ныне игрок «Милана» Тео Эрнандес ее избил и изнасиловал.

    Следствие определило, что обвинения Луизы оказались ложными.

    • Девушка заявляла: игрок накачал ее наркотическими веществами. Однако исследование показало, что Кремлева в момент встречи с Тео была «чиста».

    Была проведена и гинекологическая экспертиза. Она подтвердила наличие полового акта, но следствие встало на сторону Эрнандеса, заявившего, что секс был по обоюдному согласию. Испанские сыщики считают, что девушка оклеветала спортсмена, чтобы получить финансовую выгоду.

    Теперь Кремлеву будут судить по делу о клевете. Заседание состоится 28 октября. Луизе грозят два года тюрьмы.

    • 27-летний Эрнандес стоит 60 миллионов евро.

    Фото: соцсети фан-клуба Луизы Кремлевой

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    Источник: АВС

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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1728407952
    Мандель думала,что она уже эуропейка,а ей ясно показали,что она интердавалка.Харрасмент не прокатил.
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    The only one
    1728409196
    Не прокатило... Да и хрен с ней.
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    Niklas80
    1728409209
    Пипец, вся такая "оригинальная".
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    n876
    1728411152
    Кремлева...Да только за фамилию ограничение свободы.)))
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    MazaiNN
    1728411180
    С таким портретом и на свободе?...
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