В Испании арестована российская модель, ложно обвинившая Тео Эрнандеса в изнасиловании

Ещё пару таких случаев и офуевшие бабы с коварными намерениями начнут задумываться
Российская модель Луиза Кремлева арестована в Испании за клевету.
По информации источника, суд возбудил уголовное дело из-за ложных обвинений Кремлевой в изнасиловании защитником «Милана» Тео Эрнандесом.
- Эрнандес провел ночь с Кремлевой в июне 2017 года.
- После этого модель обвинила футболиста в изнасиловании.
- В январе 2019 года суд закрыл дело за неимением доказательств.
Тео Эрнандес: «В «Реале» меня знали как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике»