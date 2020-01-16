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    В Испании арестована российская модель, ложно обвинившая Тео Эрнандеса в изнасиловании

    Российская модель Луиза Кремлева арестована в Испании за клевету.

    По информации источника, суд возбудил уголовное дело из-за ложных обвинений Кремлевой в изнасиловании защитником «Милана» Тео Эрнандесом.

    • Эрнандес провел ночь с Кремлевой в июне 2017 года.
    • После этого модель обвинила футболиста в изнасиловании.
    • В январе 2019 года суд закрыл дело за неимением доказательств.

    Тео Эрнандес: «В «Реале» меня знали как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике»

    Источник: Marca

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    16.01.2020 21:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      Graceful 713 1 час назад

      Ещё пару таких случаев и офуевшие бабы с коварными намерениями начнут задумываться

      0
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      Рейтинг: +164

      моэм 6 часов назад

      Первый раз слышу чтобы бабу , НА ЗАПАДЕ, арестовали за клевету в изнасиловании...но поскольку она русская , её и арестовали....русских баб можно насиловать безнаказанно , что и говорить , если Запад имеет во все дыры нашу страну.

      -1
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      Рейтинг: +102

      Gothic_Spirit 10 часов назад

      надеюсь шурыгину доморощенную посадят

      1
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      Рейтинг: +2622

      zatonn 12 часов назад

      Всыпать лгунье по мягкому месту за клевету, причем прилюдно, а потом видео в Инстаграм выложить, пусть лайки набирает!)))

      0
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      Рейтинг: +365

      titata 14 часов назад

      а что она представляет опасность для общества?
      в испании продажные полицейские , впрочем как и везде....

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      Рейтинг: +223

      Fetax > titata 14 часов назад

      Иди прoспись) Лoжные oбвинения вo всем мире угoлoвнoнаказуемы. И oна к слoву, русская а не рoссийская

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1916

      absent32 15 часов назад

      просто она не знала последних новостей об улучшении материнского капитала)))

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