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  • Тео Эрнандес: «В «Реале» меня знали как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике»

Тео Эрнандес: «В «Реале» меня знали как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике»

26 октября 2019, 15:04

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о критике, которой он подвергался во время пребывания в «Реале».

«Меня знали в «Реале» как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике в Мадриде, делая некоторые глупые вещи. Сейчас я повзрослел и провожу много времени дома со своими собаками. Часто смотрю теннис по телевизору», – сказал Эрнандес.

  • Эрнандес выступал за «Реал» с 2017 по 2019 годы.
  • Летом этого года 22-летний защитник перешел в «Милан». Стоимость трансфера составила 20 млн евро.
  • В пяти матчах Серии А Эрнандес забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: AS
Италия. Серия А Испания. Примера Милан Реал Эрнандес Тео
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