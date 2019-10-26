Тео Эрнандес: «В «Реале» меня знали как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о критике, которой он подвергался во время пребывания в «Реале».
«Меня знали в «Реале» как плохого парня. Я подвергался оскорблениям и критике в Мадриде, делая некоторые глупые вещи. Сейчас я повзрослел и провожу много времени дома со своими собаками. Часто смотрю теннис по телевизору», – сказал Эрнандес.
- Эрнандес выступал за «Реал» с 2017 по 2019 годы.
- Летом этого года 22-летний защитник перешел в «Милан». Стоимость трансфера составила 20 млн евро.
- В пяти матчах Серии А Эрнандес забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: AS