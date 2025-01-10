Кахигао прокомментировал назначение в «Спартак»

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао на ютуб-канале клуба высказался о своем назначении.
– «Галатасарай» идeт на первом месте в Турции. Почему решили принять приглашение «Спартака»?
– Это было непростое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг – покинуть «Галатасарай», начать переговоры со «Спартаком». Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор.
«Спартак» – очень, очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. И «Спартак» – это большой вызов. Возможно, самый большой вызов в моей карьере. Это стало для меня причиной принять такое решение.
- Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
- С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.