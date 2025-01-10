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    Кахигао прокомментировал назначение в «Спартак»

    Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао на ютуб-канале клуба высказался о своем назначении.

    «Галатасарай» идeт на первом месте в Турции. Почему решили принять приглашение «Спартака»?

    – Это было непростое решение. «Спартак» уже связывался со мной в прошлом, так что это был не первый раз, когда клуб вышел на меня. И я решил сделать этот шаг – покинуть «Галатасарай», начать переговоры со «Спартаком». Но я сделал это, потому что увидел, как амбициозны руководители клуба, в том числе генеральный директор.

    «Спартак» – очень, очень большой клуб. Я никогда не боялся отправляться в новые путешествия и пробовать что-то новое. Всегда открыт для вызовов. И «Спартак» – это большой вызов. Возможно, самый большой вызов в моей карьере. Это стало для меня причиной принять такое решение.

    • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
    • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1736532880
    Какой такой большой вызов без еврокубков? Че то ты дружок темнишь) Любит спам с испанцами отмывать денежки
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    ...уефан
    1736533948
    ...ты, давай, за работу! А то речь толкнул, словно перед полётом на Марс. А мы будем посмотреть! Нам особо много не нужно, но что б всё в яблочко попало...
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