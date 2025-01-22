Шахин уволен из дортмундской «Боруссии»

Нури Шахин отправлен в отставку с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».
«К сожалению, нам не удалось реализовать амбиции команды в этом сезоне. Желаю этому особенному клубу всего самого лучшего», – сказал Шахин.
По данным Sky Sport, команду и тренера проинформировали об этом еще ночью в отеле после гостевого поражения от «Болоньи» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Команда проиграла 4 встречи подряд.
- «Боруссия Д» занимает 10-е место в чемпионате Германии с 25 очками после 18 игр.
- В Лиге чемпионов команда идет 13-й с 12 баллами после 7 матчей.
- Дортмундцы вылетели из Кубка Германии, уступив в гостях «Вольфсбургу» в дополнительное время (0:1) во встрече второго раунда.
- Шахин возглавил «Боруссию» прошлым летом. В 27 матчах у команды под его руководством 12 побед, 11 поражений и 4 ничьих.