Шахин уволен из дортмундской «Боруссии»

Нури Шахин отправлен в отставку с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».

«К сожалению, нам не удалось реализовать амбиции команды в этом сезоне. Желаю этому особенному клубу всего самого лучшего», – сказал Шахин.

По данным Sky Sport, команду и тренера проинформировали об этом еще ночью в отеле после гостевого поражения от «Болоньи» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Команда проиграла 4 встречи подряд.