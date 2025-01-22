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    Шахин уволен из дортмундской «Боруссии»

    Нури Шахин отправлен в отставку с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».

    «К сожалению, нам не удалось реализовать амбиции команды в этом сезоне. Желаю этому особенному клубу всего самого лучшего», – сказал Шахин.

    По данным Sky Sport, команду и тренера проинформировали об этом еще ночью в отеле после гостевого поражения от «Болоньи» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Команда проиграла 4 встречи подряд.

    • «Боруссия Д» занимает 10-е место в чемпионате Германии с 25 очками после 18 игр.
    • В Лиге чемпионов команда идет 13-й с 12 баллами после 7 матчей.
    • Дортмундцы вылетели из Кубка Германии, уступив в гостях «Вольфсбургу» в дополнительное время (0:1) во встрече второго раунда.
    • Шахин возглавил «Боруссию» прошлым летом. В 27 матчах у команды под его руководством 12 побед, 11 поражений и 4 ничьих.

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    Источник: официальный сайт «Боруссии Дортмунд»

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1737535842
    комментатор андронов, который называл его кебабом/шаурмой, небось доволен.
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    levon_man
    1737543617
    Это хорошая новость для поклонников Дортмунда. Шахин был классным игроком, но тренер увы никакой. В любом случае ему удачи в будущем.
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    FRZZ
    1737546012
    Увы, классный игрок не всегда становится классным тренером. Хотя Нури Шахин ещё молод, может наберется опыта.
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