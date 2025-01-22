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    • Ананко отметил дефицит российских центральных защитников в РПЛ

    Ананко отметил дефицит российских центральных защитников в РПЛ

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко оценил ситуацию с российскими центральными защитниками в ведущих командах РПЛ.

    «Мы часто слышим реплики: неужели в такой большой стране нельзя набрать сильных футболистов? А теперь возьмите пять первых команд РПЛ – «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» – и назовите хоть одного основного центрального защитника с паспортом РФ.

    До травмы играл Чернов. В последних матчах года у «Спартака» выходили другие. В сборной играет Осипенко из «Ростова», а из молодых и выделить некого – все примерно одинаковые. К сожалению, русские ребята проигрывают конкуренцию иностранцам.

    Всe идeт из детства. Я сейчас являюсь куратором детской футбольной школы «Спартак Юниор Лужники». В нашей школе прежде всего обращаем внимание на футбольное образование. Это для меня очень важно.

    У нас же сегодня практически никто не умеет играть один в один. Все защищаются позиционно или зонно. А нам с Сергеем Николаевичем всe-таки удалось поправить статистику по пропущенным мячам в Нижнем Новгороде.

    Непросто за короткий период времени научить опытного футболиста базовым школьным вещам – например, где идти в борьбу не только ногой, но и корпус включить. Тем не менее меньше «Пари НН» за этот период пропустил только «Краснодар».

    Даже с «Зенитом» у нас цифры пропущенных одно время были равными. При этом «Зенит» в атаке проводил гораздо больше времени, чем «Пари НН». Соответственно, нагрузка на защитников выпадала разная. Значит, что-то поменялось в головах у ребят. Не буду раскрывать всех деталей, но это сравнение, согласитесь, показательно», – сказал Ананко.

    • 51-летний Ананко работал старшим тренером «Пари НН» в 2023-2024 годах в штабе Сергея Юрана
    • Ранее он был помощником Дмитрия Аленичева в тульском «Арсенале» и «Спартаке».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:09
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1737534790
    алип) хоть и без паспорта, но не считается легионером. кстати, если верить слухам, его сейчас активно ведут монако, рома и вильярреал. время покажет.
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    1737537651
    Хватит "ананКировать"!
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