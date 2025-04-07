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Дмитрий Ананко
Дмитрий Ананко
Завершил карьеру
29 сентября 1973 (52)
| Защитник
179 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Видео
Дочь 9-кратного чемпиона России выиграла песенный конкурс в Сан-Ремо под флагом России
2025.04.07 16:33
11
Ананко отметил дефицит российских центральных защитников в РПЛ
2025.01.22 11:09
Ананко ответил тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными
2024.12.29 13:04
3
«Кости из еды под кровать кидал»: Ананко назвал самого странного легионера в истории «Спартака»
2023.09.29 16:33
3
Легенда «Спартака»: «До сих пор помню фразу Путина, которую он сказал в Кремле»
2023.09.29 11:53
9
Помощник Юрана – судье после поражения от «Краснодара»: «Что ты смотришь? Понаберут...»
2023.08.05 11:19
5
Все русские футболисты, игравшие в Лиге 1 до Кузяева: Мостовой, Сычев, Семак и другие
2023.07.13 11:17
5
Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»
2020.11.24 07:59
28
Ананко: «Сборная России может обыграть любого соперника»
2017.12.13 15:27
15
Ананко: «Если в этом году «Спартак» не станет чемпионом...»
2017.03.05 08:21
10
Ананко считает, что у Траоре не получилось заиграть в ЦСКА из-за смены чемпионата
2017.01.31 19:39
4
Ананко: «Зе Луиш? Понимаете, если на дерево надеть бутсы и футболку, оно не заиграет»
2017.01.25 19:34
34
Ананко: «Теперь это проект Карреры, не надо паранойю устраивать»
2017.01.25 10:55
8
Ананко: «В «Спартаке» отношение футболистов к делу становится правильным»
2017.01.25 09:55
1
«Тамбов» объявил об уходе Есипова
2016.08.22 16:51
3
Ананко может сменить Есипова на посту главного тренера «Тамбова»
2016.08.22 16:15
2
Ананко: «От возвращения в «Спартак» не отказался бы»
2016.08.17 16:26
7
Червиченко: «Место Ананко в «Спартаке» может занять Ковтун»
2016.06.03 19:24
7
Ковтун: «Наши с Ананко уходы из клубов никак не связаны»
2016.06.03 18:18
Симонян: «Ананко – настоящий спартаковец, жаль, что он ушел»
2016.06.03 16:38
1
Титов: «Не знаю, почему Ананко ушел из «Спартака»
2016.06.03 14:09
1
Ананко: «Пока не готов ничего комментировать»
2016.06.03 12:38
1
Ананко покинул тренерский штаб «Спартака»
2016.06.03 12:07
9
Ананко: «Желаем, чтобы в сборной России было как можно больше игроков «Спартака»
2016.03.12 17:17
2
Фото
Ананко подарил музею «Спартака» редкую футболку москвичей
2016.01.10 13:01
5
Аленичев: «Информация о конфликте в штабе – бред»
2015.10.21 22:14
В тренерском штабе «Спартака» возникли разногласия
2015.10.21 21:28
3
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Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
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21:58
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21:43
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Сафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
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6
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
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Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
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