В тренерском штабе «Спартака» возникли разногласия

В тренерском штабе «Спартака» возникло недопонимание между Дмитрием Ананко и Егором Титовым.

Сообщается, что разногласия обычно касаются определения состава на игру, а также селекционной деятельности. При этом главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев чаще всего принимает сторону Титова, что отражается на настроении Ананко и сказывается на атмосфере внутри команды, а также непосредственно на игре. Об этом сообщает источник в клубе.

«В последнее время Ананко все чаще выглядит недовольным, стал раздражительным и безынициативным. У специалиста пропали огонь в глазах, желание, азарт. Очевидно, что постепенно пропадает и мотивация работать на благо клуба, так как его позиция и мнение по той или иной ситуации практически никогда не воспринимаются коллегами по тренерскому штабу. Со временем это может вылиться в серьезный конфликт, и, чтобы избежать его, в случае, если в течение ближайшего времени ситуация никак не поменяется, Ананко не исключает, что ему придется покинуть тренерский штаб красно-белых», - говорит источник.