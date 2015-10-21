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В тренерском штабе «Спартака» возникли разногласия

21 октября 2015, 21:28
3

В тренерском штабе «Спартака» возникло недопонимание между Дмитрием Ананко и Егором Титовым.

Сообщается, что разногласия обычно касаются определения состава на игру, а также селекционной деятельности. При этом главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев чаще всего принимает сторону Титова, что отражается на настроении Ананко и сказывается на атмосфере внутри команды, а также непосредственно на игре. Об этом сообщает источник в клубе.

«В последнее время Ананко все чаще выглядит недовольным, стал раздражительным и безынициативным. У специалиста пропали огонь в глазах, желание, азарт. Очевидно, что постепенно пропадает и мотивация работать на благо клуба, так как его позиция и мнение по той или иной ситуации практически никогда не воспринимаются коллегами по тренерскому штабу. Со временем это может вылиться в серьезный конфликт, и, чтобы избежать его, в случае, если в течение ближайшего времени ситуация никак не поменяется, Ананко не исключает, что ему придется покинуть тренерский штаб красно-белых», - говорит источник.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Ананко Дмитрий Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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Павелий
1445454644
Тиша, ты читаешь это?
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pravda
1445497187
Нельзя ставить "кентов" на такие должности, где никто не хочет быть подчиненным...должен быть тренер который рулит командой
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МАРИНА ЗА СПАРТАК
1445499708
бред
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