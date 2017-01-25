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  • Ананко: «В «Спартаке» отношение футболистов к делу становится правильным»

Ананко: «В «Спартаке» отношение футболистов к делу становится правильным»

25 января 2017, 09:55
1

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал о проделанной работе в московскому клубе, которой он гордится.

«Я считаю, что мы сделали все для того, чтобы изменить атмосферу в команде. Эта атмосфера на сегодняшний день и работает в «Спартаке». Но есть руководитель, ему решать. Мы попрощались. Наш штаб выполнил основную задачу, поставленную на сезон. Теперь только время нас всех рассудит.

Понимаете, прийти в «Барселону» или в «Реал» – одна ситуация. Что, Зидан научил их лучше по мячу бить? Нет, здесь больше психологии, умения объединить людей. А прийти в клуб, где 15 лет ждут чемпионства, где сразу пресса, давление – это совсем другое. Я четко для себя понял, что мы сделали полезного для «Спартака», когда был на стажировке в «Ростове» у Курбана Бердыева. И что было в «Спартаке» 90-х. Обойдемся без подробностей, но главное – это отношение футболистов к делу. В «Спартаке» оно становится правильным», – сказал Ананко.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиге, имея на своем счету 40 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ананко Дмитрий
Комментарии (1)
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oyabun
1485328847
А прошедшие годы значит игроки дурака валяли на поле? Печально, если так
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