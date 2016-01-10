Ананко подарил музею «Спартака» редкую футболку москвичей

Тренер "Спартака" Дмитрий Ананко подарил клубному музею команды редкую форму москвичей, окрашенную в синие цвета.

"Ананко вручил директору музея Алексею Матвееву синюю спартаковскую футболку с 12-м номером. Под ним защитник нашей команды был заявлен в 1993 году в гостевом матче Лиги чемпионов против «Монако», игравшего тогда на правах хозяина в красно-белой домашней форме. Отметим, что в синих резервных футболках спартаковцы играли до этого лишь в военные и первые послевоенные годы", - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.