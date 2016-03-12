Ананко: «Желаем, чтобы в сборной России было как можно больше игроков «Спартака»

Тренер «Спартака» Дмитрий Ананко отметил, что вратарь красно-белых Артем Ребров, который не попал в заявку сборной России на товарищеские матчи с Литвой и Францией, еще имеет достаточно времени чтобы себя проявить и поехать в составе национальной команды на чемпионат Европы 2016-го года.

«Стараемся максимально выбирать, где каждый футболист может себя проявить.

Ребров? У сборной России есть главный тренер. До Eвро-2016 есть еще много времени, чтобы проявить себя.

Желаем, чтобы как можно больше было наших игроков в национальной команде», – сказал Ананко.