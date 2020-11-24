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  • Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»

Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»

24 ноября 2020, 07:59
28

Коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко высказался о ситуации с долгами по зарплатам в клубе. Ранее стало известно, что футболисты могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Снимаю шляпу перед сотрудниками клуба, перед футболистами, которые, несмотря на трудности, собираются и выезжают в Саранск для обеспечения проведения матчей. Все верят, что всe наладится.

Здесь решение нужно принимать руководителю региона, встретиться необходимо. Потому что все эти взаимные переброски писем, какие-то замы, еще что-то. Наверное, нужно принять какое-то решение уже. Негоже всe это пускать на самотек, не красит это.

Спортдир «Тамбова» Павел Худяков говорил, что «Тамбов» может не сыграть матч РПЛ со «Спартаком»? Конечно, допустить такую ситуацию будет негоже для всей лиги. Наверное, где-то чего-то есть, излишки у каких-то клубов.

Надо садиться, обсуждать, может, фонд какой-то создать. Потому что тяжело, конечно, таким регионам футбол держать. Но тогда либо не идти туда, либо продумывать всe изначально», – сказал Ананко.

  • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
  • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак Ананко Дмитрий
Комментарии (28)
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Просто-333
1606194653
Точно, пора на паперть с протянутой рукой
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Ростислав72
1606195170
Мне нравится коммерческий директор клуба, который вместо того, чтобы добывать деньги рассуждает об излишках у других. Работай давай и все у клуба будет.
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Hektor 84
1606197653
А не лучше ли сняться с чемпионата. Осесть в низшей лиге и играть там. Никого не доставая своими проблемами. И больше ни когда не лезть в РПЛ. Вопрос в другом как Тамбов лицензирование прошел? И кто допустил эту команду к соревнованиям? Да и зачем в РПЛ команда без домашнего стадиона? У других излишки увидел. Другие что обязаны вас кормить? Показательная история была с Химками. Руководство Химок не рвалось в РПЛ, но чудо тренеришка Юран через СМИ поднял шумиху, чесал про какие то заговоры, Спартак приплел. В итоге свалил, а руководство разгребает теперь и должно хочешь или не хочешь тянуть на себе бюджет команды рпл. А отдали бы свое место в РПЛ тихо, мирно как в свое время отдали фк Краснодару. У тех у кого есть бабло и желание там играть. А эти бюджетные команды в любительскую лигу.
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paracetamol
1606200282
Свинтяк нужно драть, иначе вас никто не купит!
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nemolod
1606203320
Если со слов директора клуба финансирования не было с июня,то почему руководство РПЛ допустило команду к участию в первенстве?
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Давид59
1606203500
Не очень понятна фраза "у каких-то клубов есть излишки". Отобрать и поделить что-ли? Нет денег - в любительскую лигу.
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Sanches65
1606204432
Намекает на заднеприводный клуб. Типа газпрем нам должен.
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plehanov6
1606205880
Негоже в чужой карман заглядывать! Какого х.. перлись в РПЛ, если денег нет?! Так что не чего плакаться, снимайтесь с чемпионата, ну... или, идите на панель!
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NewLife
1606208167
Только Спартак и Краснодар профессиональные клубы. Остальные на шее у государства, и содержим их мы с вами. Да, климат не тот, да, футбол нужен, и поэтому государство должно помогать, но не содержать кривоногих миллионеров за наш счет.
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Январь 59
1606212687
Это типа того что Федун и Галицкий должны окащатьь финансовую помощь. Ага. А потом Европа оштрафует Спартак и Краснодар за превышение доходов.
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