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    Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»

    Коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко высказался о ситуации с долгами по зарплатам в клубе. Ранее стало известно, что футболисты могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Снимаю шляпу перед сотрудниками клуба, перед футболистами, которые, несмотря на трудности, собираются и выезжают в Саранск для обеспечения проведения матчей. Все верят, что всe наладится.

    Здесь решение нужно принимать руководителю региона, встретиться необходимо. Потому что все эти взаимные переброски писем, какие-то замы, еще что-то. Наверное, нужно принять какое-то решение уже. Негоже всe это пускать на самотек, не красит это.

    Спортдир «Тамбова» Павел Худяков говорил, что «Тамбов» может не сыграть матч РПЛ со «Спартаком»? Конечно, допустить такую ситуацию будет негоже для всей лиги. Наверное, где-то чего-то есть, излишки у каких-то клубов.

    Надо садиться, обсуждать, может, фонд какой-то создать. Потому что тяжело, конечно, таким регионам футбол держать. Но тогда либо не идти туда, либо продумывать всe изначально», – сказал Ананко.

    • Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.
    • Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

    Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10888

      alarm 6 минут назад

      позор федунятнику!

      0
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      Рейтинг: +4153

      Давид59 7 минут назад

      Не очень понятна фраза "у каких-то клубов есть излишки". Отобрать и поделить что-ли? Нет денег - в любительскую лигу.

      0
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      Рейтинг: +2352

      nemolod 10 минут назад

      Если со слов директора клуба финансирования не было с июня,то почему руководство РПЛ допустило команду к участию в первенстве?

      0
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      Рейтинг: +16611

      silver29 47 минут назад

      Создание мифического фонда не поможет, как будем делить, по какому принципу , всем поровну, кто будет туда и сколько закидывать, кто будет контролировать ? При СССР были профсоюзы, армия, МВД, заводы, моногорода .....

      0
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      Рейтинг: +9241

      paracetamol 1 час назад

      Свинтяк нужно драть, иначе вас никто не купит!

      -2
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      Рейтинг: +1397

      Klaido > paracetamol 59 минут назад

      вам гомосекам только и драть друг друга в анусы... остальная России вас, заднеприводных, не считает за людей - у нас свои моральные устои

      1
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      Рейтинг: +3210

      Гавроша 1 час назад

      Все ясно - сейчас у спартака появится третий фарм клуб!

      0
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      Рейтинг: +1397

      Klaido > Гавроша 1 час назад

      у гомиков фарм-арбитры - фарм-клубы вам и не нужны с вашими продажными свистунами и "лазурным" руководством РФС...

      1
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      Рейтинг: +6591

      Hektor 84 1 час назад

      А не лучше ли сняться с чемпионата. Осесть в низшей лиге и играть там. Никого не доставая своими проблемами. И больше ни когда не лезть в РПЛ. Вопрос в другом как Тамбов лицензирование прошел? И кто допустил эту команду к соревнованиям? Да и зачем в РПЛ команда без домашнего стадиона? У других излишки увидел. Другие что обязаны вас кормить? Показательная история была с Химками. Руководство Химок не рвалось в РПЛ, но чудо тренеришка Юран через СМИ поднял шумиху, чесал про какие то заговоры, Спартак приплел. В итоге свалил, а руководство разгребает теперь и должно хочешь или не хочешь тянуть на себе бюджет команды рпл. А отдали бы свое место в РПЛ тихо, мирно как в свое время отдали фк Краснодару. У тех у кого есть бабло и желание там играть. А эти бюджетные команды в любительскую лигу.

      6
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      Рейтинг: +2981

      rash1959 2 часа назад

      Если тяжело "держать", так может и не)(уй держать.
      И совет тому директору, перед игрой сядь около стадиона с кепкой в руках, может и подаст кто, но скорее всего болельщики просто отмудохают.

      3
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      Рейтинг: +18211

      bset 2 часа назад

      Давайте вернем коммунизм, раскулачим богатые клубы и отдадим излишки убогим... кхм... бедным. Чтобы лиге такого не допускать, необходимо запретить участвовать клубам, у которых нет финансовых гарантий. Денег нет - играй в низших лигах. Да и пора клубам РПЛ всем вместе отказаться от бюджетных средств. Может тогда зарплата снизится, клубы начнут наконец зарабатывать, а россияне начнут уезжать в Европу.

      2
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      Рейтинг: +16611

      silver29 2 часа назад

      Не профессиональный подход (((, пока ты в команде бейся, не согласен уходи и судись за свои права. Другое дело что уходить им не куда. РПЛ большой мыльный пузырь.

      3
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