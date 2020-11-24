Директор «Тамбова»: «Допустить бойкот матча со «Спартаком» негоже для всей лиги. У каких-то клубов есть излишки»

Коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко высказался о ситуации с долгами по зарплатам в клубе. Ранее стало известно, что футболисты могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Снимаю шляпу перед сотрудниками клуба, перед футболистами, которые, несмотря на трудности, собираются и выезжают в Саранск для обеспечения проведения матчей. Все верят, что всe наладится.

Здесь решение нужно принимать руководителю региона, встретиться необходимо. Потому что все эти взаимные переброски писем, какие-то замы, еще что-то. Наверное, нужно принять какое-то решение уже. Негоже всe это пускать на самотек, не красит это.

Спортдир «Тамбова» Павел Худяков говорил, что «Тамбов» может не сыграть матч РПЛ со «Спартаком»? Конечно, допустить такую ситуацию будет негоже для всей лиги. Наверное, где-то чего-то есть, излишки у каких-то клубов.

Надо садиться, обсуждать, может, фонд какой-то создать. Потому что тяжело, конечно, таким регионам футбол держать. Но тогда либо не идти туда, либо продумывать всe изначально», – сказал Ананко.

Общая задолженность «Тамбова» оценивается в 360 миллионов рублей, перед игроками – 140 миллионов.

Клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Директор Тамбова – о бойкоте матча со «Спартаком»: «Финансирования не было с июня. Игроки настроены решительно»