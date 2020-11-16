«РБ-Спорт»: общая задолженность «Тамбова» – около 360 миллионов рублей

Долги «Тамбова» по зарплате и премиальным перед футболистами составляют примерно 140 миллионов рублей, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, общая задолженность клуба – около 360 миллионов рублей.
- РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженностей перед Данилом Кленкиным и Игорем Юргановым.
- Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «Тамбов» будет вынужден переехать в другой город или слиться с другим клубом, чтобы остаться в РПЛ.
- По информации Ильи Казакова, «Тамбов» может объединиться с «Кубанью».
Источник: «РБ-Спорт»