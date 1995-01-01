Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    «РБ-Спорт»: общая задолженность «Тамбова» – около 360 миллионов рублей

    Долги «Тамбова» по зарплате и премиальным перед футболистами составляют примерно 140 миллионов рублей, сообщает «РБ-Спорт».

    По информации источника, общая задолженность клуба – около 360 миллионов рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1148

      alll-333 50 минут назад

      Ни он первый... ни он последний....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10573

      Skull_Boy 2 часа назад

      Пишите письмо Миллеру и будете отдавать, как дань, 6 очков

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80575
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru